Dean & Britta y Sonic Boom se unen en un disco navideño

Dean & Britta, el dúo conformado por Dean Wareham de Galaxie 500 y Britta Phillips de Luna, se han unido al ex Spacemen 3 Sonic Boom para lanzar un nuevo álbum navideño titulado A Peace of Us, que saldrá el 22 de noviembre bajo el sello Carpark. El primer adelanto es una versión del tema «Pretty Paper» de Willie Nelson, interpretada por Britta y Sonic Boom.

Como comenta Dean Wareham: «Esta canción fue un éxito para Roy Orbison en 1963 y es bonita, pero la letra, que trata sobre un hombre que se sienta solo en la acera frente a una tienda vendiendo cintas y papel, es triste. Britta la arregló al estilo de nuestra banda sonora con sintetizadores para la película Mistress America de Noah Baumbach y Greta Gerwig». El disco incluirá 14 villancicos «filtrados a través de sus imaginaciones musicales».

Escucha ‘Pretty Paper’ de Dean & Britta y Sonic Boom