‘Desde Asia con Amor y Pop’ cierra temporada con dreampop

Décimo y último episodio de la temporada de Desde Asia con Amor y Pop. En el epílogo final tenemos un programa corto, solo ocho canciones frente a las diez habituales pero el calor y los rigores del verano hacen que lo último que quiero es que se te haga un capitulo interminable.

Episodio dedicado al dreampop aunque al final mi querencia por las guitarras y el reverb esté más que presente. Solo puedo agradeceros vuestra confianza y el apoyo que he sentido durante este periplo de diez meses.

Las ocho canciones son canela fina y hasta me atrevo a hacer una pequeña disertación sobre el apasionante mundillo musical y cultural de nuestro país.

Escucha ‘Desde Asia con Amor y Pop’ Ep. 10 – especial dreampop

Suenan:

1. Kaveh Kanes – The Fountation

2. Moscow Olympics – No Winter, No Autumn

3. City Flanker – Lane

4. Postcards – Before We Sleeps

5. TuT- You Got Me When I Stare At You

6. Spacedog Spacecat – Counting The Days

7. Frys – Run

8. Vidulgi OoyoO – Love? Green? Rollin’?

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

Suscríbete al podcast en este enlace.