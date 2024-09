DIIV presentan su nuevo disco en KEXP

DIIV publicaban hace algunas semanas su cuarto álbum de estudio, Frog in Boiling Water. Un trabajo producido por Chris Coady que ha visto la luz a través de Fantasy Records.

La banda de Andrew Bailey, Colin Caulfield, Ben Newman y Zachary Cole Smith suceden a Deceiver (2019), con un trabajo en el que ahondan en ese sonido ensoñador tan particular.

Estos días pasaban por los estudios de la emisora KEXP para interpretar cuatro de sus temas:

In Amber

Somber The Drums

Raining On Your Pillow

Blankenship

Disfruta la actuación de DIIV en KEXP

Conciertos de DIIV

LUNES 25 DE NOVIEMBRE – MADRID (SALA BUT)

MARTES 26 DE NOVIEMBRE – BARCELONA (SALA APOLO)

Las entradas están a la venta en DICE a un precio de 28€ más gastos de distribución.