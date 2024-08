Ride han vuelto a la actividad con el convincente Interplay. La revivida banda del primer shoegaze (recuerda nuestro especial) vuelve con su séptimo trabajo, el tercero desde que en 2017 regresaran a la vida con Weather Diaries (2017).

Un álbum que como explica su guitarrista Andy Bell: «Este álbum ha llevado mucho tiempo hacerlo y ha llevado a la banda a través de muchos altibajos; tal vez más que cualquier otro álbum de Ride. Pero nos ha visto superar el proceso como grupo en un buen lugar, sintiéndonos capaces de dejar atrás el pasado y listos para celebrar los talentos musicales combinados que nos reunieron en su momento».

Estos días pasaban por los estudios de la emisora de Seattle KEXP para presentarlo y recordar algún tema del pasado. La banda de Mark Gardener, Andy Bell, Steven Queralt y Loz Colbert interpretaron las siguientes canciones:

Portland Rocks

Monaco

I Came To See The Wreck

Peace Sign

Taste

Chelsea Girl

Disfruta de la actuación de Ride en KEXP