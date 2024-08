Maxïmo Park regresan en septiembre con Stream Of Life

Maxïmo Park anuncian nuevo disco, Stream Of Life, que llegará el 27 de septiembre a través de Lower Third.

Un álbum que muestra a la banda en su estado más reflexivo. El cantante Paul Smith tomó el título de un relato corto de Claire Lispector, inspirado tanto por su estilo de flujo de conciencia como por la forma en que incita a la reflexión sobre los mecanismos internos de la mente de las personas.

Hasta ahora, la banda ha presentado la directa «Your Own Worst Enemy» y el enérgico power-pop de «The End Can Be As Good As The Start» a las que sigue «Quiz Show Clue», de la que Smith comenta: «Esta canción es una versión irónica de ser dejado atrás o ignorado por la sociedad. Refleja mi propia experiencia en la escuela de arte de clase trabajadora, pero seguramente todos se sienten ¡¿Como un don nadie en algún momento?!».