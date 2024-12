Documental: Blur – To The End (Toby L.)

A lo largo de 2023 y comienzos del presente 2024 tuvo lugar una nueva reunión de Blur, en un espacio de tiempo que dio de sí lo suficiente como para materializar el que fuera noveno álbum del combo –el nostálgico e inspirado The Ballad Of Darren (Parlophone, 23)–, y durante el que también aconteció aquella gira que tuvo su apogeo en la doble fecha del mes de julio en el estadio londinense de Wembley. Después de su efímero paso por cines, Blur: To The End llega ahora (y al mismo tiempo que el propio concierto Live At Wembley) a la plataforma Filmin. La cinta recoge, en forma de apetitoso documental, esa puntual resurrección de Blur, en un trazado que comienza con el reencuentro –tras años sin apenas tener relación ni contacto– de todos los miembros del grupo en la casa de campo en la que reside Damon Albarn entre gallinas y patos. A continuación, el metraje apuntala su motivo en torno al atractivo inherente a una serie de dualidades que, a su vez, marcan el devenir (e interés) del documento en cuestión.

El argumento sigue las aventuras de la banda en su exitoso retorno a escena, desde la grabación del mencionado “The Ballad Of Darren” (Parlophone, 23) a ese tour que comienza en recintos pequeños como el Arts Centre de Colchester (localidad en la que se conocieron unos jovencísimos Coxon y Albarn) y va subiendo escalafones (Eastbourne o Wolverhampton) hasta alcanzar la histórica traca de Wembley. Lo hace salpicando el relato de recuerdos y flashbacks, en lo que deja un marcado contraste entre aquella banda juvenil de los noventa convertida en tótem del Britpop y la vigente madurez (creativa, pero ante todo vital) en la que ahora se encuentran inmersos los protagonistas. Otra peculiaridad del producto apunta a la compleja relación personal latente entre Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree. Una suerte de amistad eterna, casi fraternal, y en la que, sin embargo, abundan resquemores, miedos, desconexiones y obsesiones que sobrevuelan la reunión. Y es precisamente la apuesta por ese enfoque sincero y poco velado, el que luce como uno de los principales valedores de la cinta.

Dirigido por Toby L., “Blur: To The End” perpetra diferentes sensaciones y tonalidades, resultando tan emocionante y triunfal como la misma resurrección que narra; pero, al mismo tiempo, no esconde una mirada algo áspera acerca de cuatro tipos de vidas muy diferentes e inmersos en una lucha por controlar egos y adicciones pretéritas que amenazan con reverdecer. Blur no fue sino la afortunada conjunción de cuatro seres humanos. La sinergia de unos pocos átomos entre la infinidad del universo –tal como concluye Albarn en el documental– que, arropados por confianza juvenil y un talento descomunal, ayudaron a definir una de las escenas británicas más exitosas de todos los tiempos. Los mismos personajes que, décadas después y a pesar de todo, han sentido la necesidad de echar otro baile juntos. Y, aunque seguramente no será el último, tras visionar la referencia queda claro que antes del próximo festejo procede un nuevo tramo de barbecho con el que oxigenar. Es la exigencia derivada de una experiencia tan intensa como resulta ser, a día de hoy, la (itinerante) militancia en Blur.