Entrevistamos a Bernard Butler, que nos visita

Es muy complicado desligar el nombre de Bernard Butler de los dos primeros discos de Suede. A cualquiera le vendrán a la cabeza esas elegantes guitarras, ese personal estilo entre el glam y lo melodramático que acompañaba algunas de las canciones más recordadas del pop británico de los 90. Pero para el artista de Stamford Hill es más, mucho más y desde su salida ha ido construyendo una carrera como autor y productor plagada de puntos de interés.

Han pasado 30 años desde que abandonara Suede tras grabar las partes de guitarra para el segundo álbum del grupo Dog Man Star, y tener un fuerte enfrentamiento por la producción del mismo. Desde entonces, ha lanzado trabajos en solitario como People Move On (1998) o Friends and Lovers (1999). Ha sido parte del dúo McAlmont & Butler dejando un buen número de éxitos como «Yes» o trabajado junto a Edwyn Collins, Neneh Cherry, Tim Booth, Roy Orbison, Bert Jansch, The Libertines, Heather Nova, Mark Owen, The Veils, Sophie Ellis-Bextor, The Cribs, the Pretenders o Pet Shop Boys. Sin olvidar su reconciliación con Brett Anderson en los efímeros aunque interesantes The Tears o su papel como descubridor y productor de la cantante Duffy.

Es momento de retomar su faceta como solista 25 años después de su última entrega y lo hace con Good Grief. Un trabajo que refleja tres décadas de experiencias personales y profesionales, explorando temas como la pérdida y la alegría. El álbum fue compuesto en un proceso íntimo, escribiendo primero las letras y luego esculpiendo la música. A finales de mes lo estará presentando en nuestro país y no hemos querido perder la ocasión de entrevistarle.

«Todas las canciones representan viajes para mí. Puedo ver un punto de partida, una reunión de ritmo y dinámica, la emoción, las paradas de los puentes y los coros alegres y, finalmente, el destino»

¿Qué te motivó a volver con ‘Good Grief’ tras 25 años sin editar un disco en solitario?

Había estado pensando en ello durante algún tiempo, pero siempre estaba trabajando en otros proyectos. Así que empecé a prepararme ensayando yo solo una vez a la semana solo por diversión, fuera de cualquier proyecto de grabación, y eso evolucionó hacia nuevas canciones.

En ‘Good Grief’, hablas de tocar en solitario, con solo una guitarra y un micrófono. ¿Cómo influyó este enfoque minimalista en la composición del álbum?

He hecho cientos, miles de grabaciones conmigo mismo y con cientos de artistas en cientos de estilos, cientos de técnicas de grabación y arreglos instrumentales. Tenía curiosidad por descubrir mi papel en todo, ver si había un hilo conductor común entre la música que me conectaba, y al tocar en solitario podía quitar los adornos de las grabaciones, la producción y las capas y encontrarme a mí mismo en algún lugar.

¿Qué te llevó a escribir las letras antes de la música? ¿Cómo cambió esto tu enfoque de la composición?

Quería escribir las letras primero. Empecé a recopilar palabras, frases, citas, pasajes de libros, de forma bastante abstracta y sin ningún propósito. Almacenaba palabras que me gustaban sin pensar en su contexto (no leía el libro entero o al menos no anotaba su contexto) y, con el tiempo, cuando volvía a mirar esas palabras, encontraba narrativas y significados comunes que formaban parte de mi vida en lugar del contexto original.

¿Habías trabajado de esta manera antes en tu carrera?

No, pero siempre animo a las personas con las que trabajo a que consideren primero su propia historia, su propia conversación, porque a menudo esto se pasa por alto cuando los artistas buscan un significado poético profundo. La mayor parte de lo que necesitas está en lo cotidiano y frente a ti.

La canción «Camber Sands» parece abordar la idea de que el viaje es más significativo que el destino. ¿Podrías ahondar en esa conexión entre el viaje y las emociones humanas en tu música?

Sí, exactamente eso. Me gusta viajar y, a menudo, puede ser a destinos mundanos en la costa sur de Inglaterra. Como londinense (he vivido aquí toda mi vida), fantaseo con una vida en soledad y belleza junto al mar. El horizonte ofrece infinitas posibilidades y esperanzas, y la marea siempre cambiante refleja nuestras emociones cambiantes. Pero, por supuesto, siempre vuelvo a casa y me pregunto por qué. Todas las canciones representan viajes para mí. Puedo ver un punto de partida, una reunión de ritmo y dinámica, la emoción, las paradas de los puentes y los coros alegres y, finalmente, el destino. Siempre he visualizado la música de esa manera.

Has mencionado que «Deep Emotions» refleja el dejar atrás décadas de inhibición. ¿Cómo describirías tu evolución emocional y musical desde el comienzo de tu carrera hasta este álbum?

Diría que he estado aprendiendo desde que empecé a tocar música por primera vez cuando tenía 4 años. Siempre me ha sorprendido y todavía paso todos los días tratando de descubrir cómo hacerlo. Ha sido una curva de aprendizaje constante durante todo ese tiempo y ha puesto banda sonora a mis emociones a medida que he crecido como ser humano. He permitido conscientemente que eso suceda dentro de mi trabajo. Sobre todo cuando era joven, me animaban a mostrar la mayor cantidad posible de emociones en mi música, pero esperaban que las ocultara en persona. «Deep Emotions» trata sobre el sentimiento de estar harto de esa situación, el paso del tiempo que ahora permite y anima a los jóvenes a ser más abiertos emocionalmente y vuelve a seguirlo a través del viaje, el caminar y la conversación.

En «Pretty D», hablas sobre el cambio constante. ¿Cómo has experimentado y lidiado con los cambios en tu vida personal y profesional?

Diría que he experimentado la mayoría de los cambios personales que la mayoría de nosotros enfrentamos desde el nacimiento hasta el duelo, el movimiento y el crecimiento. Mi juventud fue peculiarmente intensa, algo para lo que no estaba preparado. No diría que hice el mejor trabajo en lo personal, pero de alguna manera logré salir adelante con algo que me ha mantenido a flote y un viaje continuo de aprendizaje. Tengo una vida familiar maravillosa por la que estoy asombrado y agradecido. Nunca esperé hacer una carrera tan larga; siempre fue solo una pasión que asumí que nunca sería una oportunidad realista para alguien de mi origen. «Pretty D habla» mucho de cómo veo a gente común sufrir por sus malas decisiones, por su incapacidad para salir adelante tras relaciones abusivas y, sin embargo, dar aliento a otros a cometer los mismos errores casi por diversión. Es muy humano cometer estos errores y es humilde reflexionar sobre ello.

A lo largo de los años, has trabajado con una variedad impresionante de artistas. ¿Cómo ha influido esa experiencia en tu propio estilo como solista?

Observo a todo el mundo. Intento aprender de todos. Me asombran los artistas que tengo la suerte de conocer y siempre veo qué puedo incorporar de ellos a mi trabajo. Además, conozco a muchos artistas desde la perspectiva del backstage, donde puedo ver cómo se comportan, si tratan a la gente con respeto y cómo se preparan para actuar y grabar. Todo esto es muy importante.

En tu carrera como productor, has sido una parte clave de álbumes de artistas como Duffy, The Libertines y Paloma Faith. ¿Cómo equilibras tu propio trabajo con el de otros artistas cuando produces?

Los trato a todos como mis discos, independientemente de quién cante o qué papel me pidan que interprete. Suelo pensar en todo como algo valioso porque tengo que asumir que el artista con su nombre en la portada lo está tratando de esa manera. He hecho tantos discos que ya no me importa cuánto me pidan que participe, siempre es un privilegio simplemente “estar ahí” cuando sucede algo emocionante, cuando una persona con talento está teniendo su momento. Es fascinante ver a los artistas desnudarse de una manera que no sucede en la vida cotidiana, ¡y luego quizás no vuelva a saber nada de ellos durante años!

Para ti, ¿qué significa el éxito hoy? ¿Ha cambiado tu percepción del éxito en comparación con el comienzo de tu carrera?

Éxito es poder viajar por toda España a ciudades que nunca he visitado y que la gente conozca mi trabajo. Puedo sentarme en mi estudio cada día y encontrar algo que crear, algo que desarrollar o pulir y todavía puedo soñar con que lo que termine haciendo termine en manos de esa persona en España nuevamente. Es un verdadero privilegio. Hubo muchos años en los que pensé que esto terminaría muy pronto y que conseguiría un trabajo. Empecé a enseñar y lo hice durante 5 años asumiendo que este era mi único futuro. Creo que ya he superado esa etapa y es muy reconfortante que me permitan seguir desarrollando mi trabajo.

Escucha ‘Good Grief’ de Bernard Butler

Toma nota de la gira de Bernard Butler

A CORUÑA

Domingo 29 de septiembre 2024

Festival Noites do Porto – Sala Mardi Gras

Rúa Riazor, 5

Apertura de puertas – 20h30pm / Hora Concierto – 21h30pm

Link: TicketMaster y Ataquilla

MADRID

Martes 1 de octubre 2024

Café Berlín

Costanilla de los Ángeles, 20

Apertura puertas – 22h00pm / Hora Concierto – 22h30pm

Entradas: TicketMaster y Mutick

ZARAGOZA

Miércoles 2 de octubre 2024

25 Aniversario de La Lata de Bombillas – Las Armas

Pl. Mariano de Cavia, 2

Apertura puertas – 20h30pm / Hota Concierto – 21h00pm

Entradas: Mutick