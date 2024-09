Joan As Police Woman – Lemons, Limes And Orchids ([PIAS])

Joan Wasser (Joan As Police Woman) está en racha. Su inspiración parece que no se agota, y tras elevar el listón bien alto hace un par de años con The Solution Is Restless – un trabajo al alimón con Tony Allen y Dave Okumu en donde experimentaba con las sonoridades africanas – con este Lemons, Limes And Orchids (Play It Again Sam, 2024) parece que vuelva a ponerse un nuevo reto. Y sale victoriosa.

Esta vez la compositora de Connecticut tenía como principal leitmotiv que las canciones gravitasen alrededor de su voz; la ductilidad de su tesitura se ha grabado en en directo en el estudio, y posteriormente se han ido musicalizando con la ayuda de una banda en perfecta comunión.

Un disco que es sexi y muy orgánico que arranca con “The Dream” meciéndose entre morosas capas de sintetizador, un redoble de batería repetitivo y beats electrónicos. Un inicio estupendo.

El bajo de Meshell Ndegeocello va mullendo la deliciosa “Back Again”, un tema en donde el soul, y unas juguetonas guitarras funky dialogan en perfecta sintonía, de la misma forma que “Full-Time Heist, es una hermosa balada al piano con la voz de Joan Wasser siempre en primer plano y demostrando su poderío.

El synthpop aparece en “Remember The Voice”, con unas bases sintéticas que contrastan con la voz terriblemente humana de nuestra mujer, el clasicismo de “With Hope In My Breath” (balada sustentada por piano y guitarra) es apostar a caballo ganador, pero “Lemons, Limes And Orchids” es la cumbre del disco: más de seis minutos torrenciales con la voz declamando melancólicas estampas nocturnas bajo una colcha de crepitante electrónica. Un disco estupendo de las compositoras más valiosas de los últimos tiempos.

