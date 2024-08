Entrevistamos a Maddening Flames por su regreso

Casi treinta años después, el cuarteto gaditano Maddening Flames ha decidido volver a publicar un álbum. Para el público veterano, el que conoció el nacimiento de esta casa, tal vez sea un nombre que le trae buenos recuerdos. Otra parte de nuestros lectores no tendrán ninguna referencia de ellos.

Os invitamos a leer la reseña del disco, un regreso notable, y a conocer lo que opinan los protagonistas en esta entrevista.

«Teníamos muy claro que volvíamos a la escena pero no podíamos regresar haciendo lo mismo»

Veintinueve años sin publicar disco parecen muchos años. ¿Qué motivación os ha llevado a grabar un nuevo trabajo después de tanto tiempo?

“Borry” (batería): Pues creo que la única motivación que tenemos es seguir disfrutando de lo que más nos gusta: la música y la amistad que nos une. Tenemos muy claro que somos una banda muy minoritaria y nuestra aspiración nunca ha sido otra que hacer canciones conforme a nuestras sensibilidades sin atender a modas, tendencias ni ningún tipo de pretensiones más allá de que a nosotros nos parezca un buen tema. Siempre fue así y ahora a estas alturas de la vida, superando con creces los 50 años todos, no puede ser de otra manera.

Juan Luis (bajista): Algo tan simple como el amor por la música de un grupo de amigos que vuelven a reencontrarse después de muchos años y vuelven a conectar con lo que más les llena en la vida desde la perspectiva cultural: hacer canciones propias que logren transmitir emociones.

El álbum me parece realmente notable, ¿qué sensación os quedó a vosotros tras una primera escucha del mismo?

“Borry”: Lo teníamos muy claro. No podíamos volver haciendo lo mismo, repitiendo esquemas, y esa fué la sensación tras esa primera escucha. Somos los mismos Maddening Flames pero con casi 30 años más a nuestras espaldas. Tiempo en el que algunos de nosotros hemos estado en otros proyectos y todos hemos seguido devorando música. Todas esas influencias han quedado reflejadas en nuestras nuevas composiciones y creo que hemos conseguido evolucionar manteniendo nuestro sello de identidad.

No vamos a negar que la labor de nuestro productor y ya considerado el quinto Maddening Flames, Paco Loco, ha tenido mucho peso en ese «nuevo sonido» de la banda. Trabajar con él ha sido un verdadero placer, divertimento y una gozada disfrutar de su genialidad y creatividad sin fin en el estudio.

Juan Luis: Satisfacción por lograr completar un proyecto muy significativo, un nuevo álbum tras 29 años, un disco que reflejase nuestro crecimiento personal y profesional como músicos, que reconectara el sonido característico de la banda y que a su vez mostrase nuestra evolución artística, que evocara emociones personales y fuertes sin caer en la nostalgia. Todas estas sensaciones se han producido en la primera escucha y creo que es el gran logro de este álbum.

En todo este tiempo, la industria musical española ha crecido muchísimo. ¿Os apetecería entrar en la rueda actual?

Manolo (guitarra): La verdad es que no. Esto lo hablamos antes de sacar el álbum y decidimos que no queríamos estar comprometidos con nadie y tener libertad total sobre lo que hacemos. No consideramos que nuestra música encaje con lo que se hace actualmente en España, hacemos la música que nos gusta y con la que nos sentimos satisfechos. Sabemos que no somos un grupo de gran público, lo que no quita que nos encanta que nos conozcan y disfruten cuando vienen a nuestros conciertos.

Este álbum es autoeditado y solo hemos hecho promoción en algunas redes sociales. Hemos contactado con varias revistas/radios/podcasts que conocíamos, aunque solo hemos recibido respuesta de unos pocos, eso sí, en general las críticas e impresiones han sido bastante buenas por lo que estamos muy agradecidos.

En cuanto a los conciertos estamos algo limitados por nuestros compromisos laborales, pero cada vez que podamos tocaremos en directo, nos lo pasamos realmente bien haciéndolo.?

Como grupo de personas afines entiendo que durante todos estos años habéis mantenido relación, musicalmente estabais activos? ¿Ensayabais?

Manolo González (guitarra): Hemos mantenido siempre el contacto, pero en estos años habíamos coincidido muy pocas veces los cuatro al mismo tiempo, quizás viendo algún concierto en nuestra zona.

Muni, Borri y Juanlu a lo largo de estos años han estado tocando en distintas bandas, Muni haciendo colaboraciones con artistas como Remate o Bigott, incluso con bandas internacionales como Golden Smog. Ahora toca a veces con Australian Blonde junto con Paco Loco. Borri y Juanlu formaron juntos Driver 8 y por separado han colaborado con distintas bandas locales. Actualmente Juanlu compagina Maddening Flames con su banda The Brass Buttons. Yo guardé mis guitarras y no volví a tocarlas hasta que empezamos a ensayar de nuevo.

La chispa que provocó el ir adelante con la grabación de un disco completo surgió de dentro del grupo o fue alguien externo al mismo quien os animó?

José María Millan «Borry»: Surgió de dentro de la banda y de una manera natural. Cuando retomamos los ensayos después del parón de 25 años, empezamos tocando y recordando las viejas canciones, pero poco a poco tanto Muni como Manolo empezaron a traer cosas nuevas al local de ensayo donde le fuimos dando forma. Muchas han sido las canciones que hemos sacado para lo poco que nos vemos debido a nuestras obligaciones familiares y laborales. Algunas quedaron en el camino. Digamos que no tenían el nivel ni la dirección que buscábamos, otras han estado presentes hasta la grabación del nuevo álbum y se han llegado a grabar, pero tras la criba han quedado guardadas para un próximo lanzamiento. Seguimos componiendo, siempre tenemos ideas nuevas. La verdad es que cada vez tocamos en directo menos canciones de los anteriores trabajos. Lo cual, hasta cierto punto, es lógico también.

Habláis de naturalidad y también de libertad. Parece todo muy sano, ¿qué tal han ido los dos o tres conciertos (igual me equivoco, me refiero al tiempo desde que salió el disco) que habéis dado hasta ahora? Buenas sensaciones? Tenéis prevista alguna presentación en Madrid? Entiendo que subir al norte es complicado por diferentes motivos.

Hemos tocado cerca de nuestra ciudad, aún no hemos salido de nuestra comunidad. Algeciras, Cádiz, Huelva, Sevilla y por supuesto la presentación del disco en nuestra ciudad de El Puerto de Santa María. La acogida hasta ahora está siendo muy buena, si bien la asistencia de público a las actuaciones viene siendo variada. Depende del sitio. Somos conscientes y nos consideramos una banda de perfil bajo por muchos motivos, uno de ellos por el propio tipo de música que hacemos, (no creemos que vayamos con la tendencia nacional), también el hecho de residir en el sur, alejados de las posibilidades que ofrecen las grandes urbes,; y nuestras propias aspiraciones, imaginate si en los noventa no teníamos ninguna más allá de pasárnoslo bien, ahora que peinamos ya canas!!!!. No te voy a negar que nos gustaría que nuestras canciones llegasen a una mayor audiencia, pero hoy en día para eso hace falta ayuda profesional y dinero. Nosotros lo hacemos absolutamente todo. Trabajamos desde la más completa independencia, al ritmo que nuestros compromisos familiares y laborales nos permiten. La música es sólo una afición que nos llena y hace disfrutar mucho y así ha de seguir siendo.

En cuanto a la producción del disco, entiendo que para Maddening Flames lo más fácil y cómodo es trabajar con Paco Loco. A mi me parece que el disco ha quedado realmente fino, hubo mucha diferencia entre el resultado final y la idea inicial que llevasteis al estudio?

Grabar con Paco para nosotros es además de un verdadero placer, un divertimento (nos lo pasamos genial y nos reímos mucho) y un aprendizaje constante; es lo lógico y natural. Es el marido de Muni, nuestro amigo, nos queremos mucho, le admiramos y respetamos y además lo tenemos al lado de casa.

El disco, a nuestro parecer, ha quedado fantástico. Paco ha sabido llevarnos a otros terrenos sin perder nuestra identidad. Teníamos muy claro que volvíamos a la escena pero no podíamos regresar haciendo lo mismo. Y eso es consecuencia del trabajo de Paco. Ha habido canciones que han llegado al estudio más definidas, pero también ha habido otras que eran sólo un esbozo, una idea, y las hemos parido y dado forma en el propio estudio con la ayuda de Paco. Hasta el punto que Paco es, podríamos decir, el quinto Maddening. No concebimos ya subirnos a un escenario sin las maquinitas y arreglos de Paco.

Muchas veces, cuando no hay una urgencia comercial, un compromiso que te ata con una discográfica, cuando el motor de una formación es la amistad y el amor por la música, el propio camino te lleva a inesperados parajes… Una pequeña aventura, no sé cómo lo veis. Imagino que sólo el tiempo lo dirá.

No hace falta esperar al tiempo. Te puedo confirmar y asegurar que así es. Nunca premeditamos nada, no hacemos planes, no buscamos una finalidad, objetivo o beneficio. Tan sólo nos vemos, echamos unas cervezas y tocamos música. Así de simple. Las que nos gustan las grabamos con Paco y así sucesivamente. Tocamos donde podemos y nos surge. Así de simple.

Ya para ir cerrando, seguro que escucháis mucha música… dadnos algunos nombres de artistas actuales que os seduzcan, seguro que podéis compartir nombres interesantes.

The Lemon Twigs, Tony Molina, Iron & Wine, Adam Levy, Drugdealer…

Al mismo tiempo, seguro que podéis contarnos cómo se encuentra la escena local de El Puerto y alrededores. Conocemos a algunos grupos, ¿se «respira» mucha actividad musical por allí ahora mismo? ¿El proyecto Driver 8 quedó cerrado para siempre? Recuerdo haber disfrutado bastante con «Memoria del ayer».

Siempre ha habido y hay bandas en nuestra ciudad, de todo tipo de estilos. El Puerto siempre fue muy activo musicalmente hablando. Darte algún nombre sería injusto ya que dejaríamos de mencionar muchos otros y tenemos muchos amigos que tocan en otros proyectos. Hay bastantes sitios donde poder tocar y siempre hay algún directo al que asistir afortunadamente.

Driver 8 quedó aparcado para siempre hace ya mucho tiempo.

Si queréis añadir alguna cosa, adelante, por supuesto. Gracias por atendernos, un placer leeros y volveros a escuchar tantos años después. Que disfrutéis todo lo posible y hasta pronto.

Sólo queremos decirte que contar con el apoyo de medios como el vuestro es muy importante no sólo para nosotros, si no para la escena en general. Sin vuestro trabajo y dedicación, muchas bandas y proyectos serían invisibles. La «escena independiente» de medios (blogs, revistas digitales, podcasts, etc) es imprescindible hoy en día y vital para bandas como la nuestra que sin vuestro apoyo simplemente no tendríamos la más mínima proyección.

Muchas gracias por vuestra labor, interés en nosotros y un fuerte abrazo.

Escucha Maddening Flames – Maddening Flames