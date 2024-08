Maddening Flames – Maddening Flames (Autoeditado)

Esto sí que es una reunión inesperada. Los Maddening Flames finiquitaron su escueta carrera como grupo tras la edición de Six Ways To Sunday (1995), al que precedió el no menos estupendo Wanderlust (1994). Fueron un espejismo en el pop-rock noventero patrio, ya que ellos a partir de mimbres clásicos supieron adaptarlos a las mil maravillas a su forma de entender las melodías pop. Sin proponérselo ellos sonaban – y siguen haciéndolo por suerte – personales y apasionados, afianzando un sonido que se alejaba de la copia descarada que era lo más recurrente por esos años en la escena indie.

Ellos siguieron carreras en solitario durante todos estos años: Muni Camón entregó un excelente disco junto a Remate titulado Somersaults (2009) y la hemos podido ver en la banda de Bigott; Juanlu y José María Millán tras los mandos de Driver 8, y Juanlu González también en The Brass Buttons.

La banda original formada por los arriba antes citados retoman todo el camino andado en aquellos dos discos con un trabajo autoeditado (disponible en su Bandcamp y en plataformas digitales: esperemos que pronto salga en edición física) que, desde ya, se convierte en uno de los trabajos más hermosos de la remesa de este año. De nuevo, sin hacer demasiado ruido, parece que el tiempo se detiene, pero esto no es nostalgia por anhelar tiempos pretéritos, no, esto es pasión por armar canciones que rozan la perfección, y consiguen sonar atemporales en tiempos en los que la inflación de ego parece que está sobrecargando el ambiente musical.

Grabado en los estudios que comparten Muni y Paco Loco en El Puerto de Santa María, el disco arranca con “One More Day”, con la voz de Muni quebrándose, un piano que va abriendo paso a los demás instrumentos, y unas guitarras que cortocircuitan la quietud aparente. La sombra de Thalia Zedek se hace notar en una este tema que abre el telón de forma magistral.

Los ecos al Paisley Underground se cierne sobre piezas como “Wending Home” y “A Different Kind Of Love”. Las melodías son pura ambrosia para los oídos: “No idea” tiene ese poso a lo The Byrds y a Neil Young que encandila y abriga, reminiscencias country insuflan aire a la panorámica “Stay For Me”, la pulsión roquera de un clasicismo imperecedero esculpe “Ten To Twelve” y “I Don’t Want To Know You, basculando entre los acordes destartalados de Pavement y las gemas inmortales de Gram Parsons. Feliz y necesario regreso.

Escucha Maddening Flames – Maddening Flames