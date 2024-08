U2 comparten el EP Elevation con material inédito

Como te estamos informando, U2 están compartiendo doce EPs remasterizados de remezclas y temas inéditos bajo el título de U2 to love and only love – Deep Dives & B-sides. Cada EP contendrá remezclas, caras B difíciles de encontrar y otras joyas que son, en su mayor parte, nuevas en los servicios de streaming, como muchas interpretaciones en directo de todas sus épocas. También habrá videos para acompañar cada lanzamiento de EP con imágenes que no han estado disponibles durante mucho tiempo o que anteriormente solo estaban disponibles en formatos físicos.

A los ya editados sencillos: “Discotheque”, “Staring At The Sun”, «Lemon», «Stay (Faraway, So Close)», «Last Night On Earth», «Please», «Mofo», «If God Will Send His Angels» y «Beautiful Day», se suma ahora «Elevation» con diversos temas en directo, como su versión de Ramones, aparte de varias remezclas y caras B aún no disponibles en streaming.

El conjunto completo se puede escuchar aquí.

Escucha ‘Elevation EP’ de U2

Estas son las canciones de ‘Elevation EP’ de U2