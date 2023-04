Entrevistamos a shame

Desde su formación en 2014 en Brixton, Londres, shame ha destacado por su excepcional habilidad para fusionar la ferocidad y la energía del punk con una cierta sofisticación musical. Sus canciones, impulsadas por riffs de guitarra incisivos y la potente voz de su cantante Charlie Steen, abordan temas como la alienación, la crítica política y la unidad, basada en la amistad, en esta modernidad líquida que vivimos.

Un enfoque especialmente evidente en su nuevo trabajo, «Food for Worms», que tuvimos la oportunidad de presenciar en vivo hace apenas un mes en Madrid y Barcelona. Los conciertos de Shame son intensos, caóticos y rebosantes de actitud, lo que los ha convertido en una banda aclamada por su electrizante actuación en el escenario.

Si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar de su música en vivo, podrás verlos este verano en festivales como el Canela Party. Desde Muzikalia, hablamos con el frontman de shame para obtener más detalles sobre su gira europea, su nuevo disco y la situación social actual en el Reino Unido.

“No puedes confiar en el gobierno, tienes que apoyarte en tus amigos, en tus vecinos”

Es todo un placer hablar contigo Charlie. Lo primero de todo, enhorabuena por vuestro nuevo álbum. Pregunta obligada, ¿cómo está yendo la gira de presentación?

Muy bien, una pasada. Creo que es una de mis giras favoritas, estamos dando unos conciertos increíbles. Siempre es muy agradable poder tocar un nuevo disco.

He estado mirando el line-up de la gira y es una locura: Dieciocho ciudades europeas en menos de un mes. Además, vuestros conciertos son bastante energéticos. ¿Cómo mantenéis el tipo?

Pues no sabría decirte, con mucha cafeína. Por suerte vamos en autobús lo cual lo hace un poco más fácil. Ya sabes, tours así ya los hemos hecho antes y lo primordial es que los conciertos salgan bien. También nos está haciendo muy buen tiempo y nos da para explorar las ciudades. De momento, todo es bueno.

Debido a las normativas post- Brexit (visados para las giras, aduanas, IVA, trámites burocráticos …) para muchos grupos británicos girar por Europa se ha convertido en una odisea. ¿Cómo os está afectando?, ¿habéis notado muchos cambios?

Sí, es verdaderamente un efecto masivo. Cada vez es más caro y complicado poder hacer giras que no sean en nuestro país. Una situación que no solo afecta a los músicos como tal, es algo muy duro para toda la gente con la que trabajamos y no están en primera línea: desde el tour manager a los conductores, pasando por el stuff. Básicamente, y en resumidas cuentas, estas políticas afectan principalmente a las bandas que están empezando. Cada vez es más difícil tocar en Europa para nuevos proyectos.

Se está poniendo difícil la cosa.

Lamentablemente sí, mucho.

Hablando de cosas más positivas, me gustaría preguntaros por vuestro nuevo disco, Food for Worms. Un trabajo que enfatiza en vuestra identidad de banda muy ligada al post-punk, pero expandiendo el sonido hacia nuevas vertientes sonoras.

Ha sido el primer disco que hemos grabado en directo, lo cual le da bastante energía. Además, de la discográfica que tenemos, este nuevo trabajo es el que más rápido hemos escrito. Hemos tardado unos tres meses. El álbum principalmente se vertebra en torno al concepto de amistad, algo que tiene sentido por todo lo que está pasando. Los amigos son las personas que nos hacen ser quienes somos.

¿Por qué este leitmotiv?

No fue una decisión consciente, pero sí que es un tema bastante importante para nosotros. Justamente, muchos de los libros y películas que me encantan tratan sobre este concepto. Hay un film inglés que recomiendo que se llama “Withnail and I” y trata la amistad de forma genial, es una de mis pelis favoritas. En ese mismo tiempo estaba leyendo un libro llamado “The Lonesome Dove”, del escritor Larry McMurtry. Una novela que también trata este tema.

La amistad, la unidad, el compañerismo son de suma importancia. Algo que nos estamos dando más cuenta en estos últimos años. Todos estamos bastante mal equipados a la hora de lidiar con nuestras emociones, creo que debemos apoyarnos en los amigos, trabajar con ellos. Ahora especialmente debemos ser como un sacerdote o un terapeuta con las personas que nos importan.

Una de las canciones que más destacan de este nuevo disco es “Adderall”, un tema que se ha convertido en uno de los grandes himnos del álbum. Lo que más me llama la atención es la letra, donde se muestra el problema que puede resultar para la sociedad la receta de fármacos de forma descontrolada. Solo hay que mirar el drama que está ocurriendo en Estados Unidos con el Fentanilo.

Sí, totalmente. A Sean se le ocurrió la línea de la guitarra y la parte que dice: «You’ve got nothing at all”. En este caso, yo estaba tocando el bajo por primera vez y justo se me ocurrió la línea del mismo para la primera mitad de la canción. El resto vino de forma muy natural. Pensaba en la gente que conocemos y el problema que pueden suponer las drogas, ya sean con prescripción o sin ella. Al final, dependes de ellas.

El problema, y ligado a la amistad, es que no puedes controlar estas cosas, no puedes controlar a la gente que te rodea. Siempre vas a querer tender tu mano para poder ayudarles, pero en ocasiones por mucho que quieras no puedes …

¿Cómo ves la situación tanto política como social de Reino Unido en estos momentos?

Bastante jodida, de verdad que es una mierda. Especialmente en Londres la situación es complicada, todo es demasiado caro y es bastante difícil vivir allí. Lo único bueno es que creo que la gente se está uniendo cada vez más …

¿Qué quieres decir con uniéndose?, ¿una mayor movilización social?, ¿mayor apoyo mutuo?

Sí, exactamente. No puedes confiar en el gobierno, tienes que apoyarte en tus amigos, en tus vecinos …

Hace unos meses, unos compañeros y yo hemos publicado un libro llamado Los Hijos del Brexit. Un ensayo en el que consideramos, en resumidas cuentas, que en torno a la situación social, política, económica y contextual de estos últimos años en Reino Unido se está formando una escena ligada al post punk de lo más interesante. Un movimiento del que vosotros mismos formáis parte.

Muchísimas gracias por dárnoslo, tenemos muchas ganas de leerlo.

Completamente. En Reino Unido han surgido grandes bandas procedentes de todos los lugares: Irlanda, Escocia, Gales … no es algo nuevo, siempre ha habido una especie de resentimiento contra los diferentes gobiernos. Sé que esto sucede en un montón de países, pero en Reino Unido siempre se ha visto esto muy ligado a la música.

Cuando empezamos con Shame no había muchas tantas bandas alrededor como ahora, ya sabes los que tocábamos la guitarra éramos pocos y sonábamos cutres. Había pocas, las más importantes Fat White Family, Childhood, Sleaford Mods, cosas así ….

Ahora ha habido una explosión. Pienso en grupos que se formaron prácticamente a la vez como Fontaines D.C o IDLES y son una locura. Da la sensación de que ahora cualquiera puede tener una banda y gritar, y eso es bueno. Cada vez hay más bandas de nuestro estilo y nuevos chavales que se inspiran en todos estos grupos. Chavales que han ido a un concierto local y ahora quieren coger un instrumento y hacer cosas. Son muchas las formaciones que están naciendo y entre todas nos estamos retroalimentando.

Hablando de bandas que empiezan, me gustaría preguntaros por vuestros inicios. He podido leer que Shame nació en un pub llamado Queen ‘s Head en Brixton, lugar que también era el cuartel general de Fat White Family. ¿Cómo recuerdas aquellos días?

(Risas) Todos empezamos allí, lo recuerdo con una gran sonrisa. Era un lugar sin ley, no había otro pub igual que ese en todo Londres. Una maravilla, podíamos hacer lo que quisiéramos. En aquel momento éramos todos menores e íbamos allí a tocar, a beber, a fumar… Fue genial.

Recuerdo que salíamos del instituto e íbamos al bar. Habíamos encontrado nuestro lugar, lo que queríamos hacer. Además, como bien dices, en ese sitio conocimos a Fat White Family y a muchos más grupos con los cuales teníamos afinidades musicales.

A pesar de que eran más mayores que nosotros se unieron y nos enseñaron un montón de cosas. En la escuela la inmensa mayoría de la gente escuchaba trap o rap, cosas así, nosotros éramos más de guitarras y en el pub pues aprendimos sobre muchas nuevas bandas como Gun Club. En los primeros momentos de Shame gran parte de la inspiración vino de todo esto.

A lo largo de estos años habéis evolucionado tanto personal como musicalmente. Vuestros discos son el ejemplo perfecto de esa evolución. Incluso, diría que en este nuevo trabajo entonas mucho más en las canciones, mejorando el rango vocal.

Este álbum es el que más se parece a nosotros. Suena perfectamente a lo que queríamos cuando empezamos con Shame. Hemos tocado todos juntos y creo que suena todo mucho más compacto. En cuanto a mi voz, creo que sí. He estado practicando y ensayando mucho más tanto con el bajo como con la guitarra y mientras tanto cantaba. He intentado que las melodías y la voz estuviera más cohesionadas, antes ensayaba cada cosa de forma individual. Ahora siento que todo está más unido.

Ha sido todo un placer hablar contigo Charlie. Para terminar, ¿qué significa para tí la música?

Creo que no sabría definirlo con palabras. Es puro sentimiento, algo instintivo que trasciende toda descripción. Una cosa primitiva en la que soy capaz de perderme.

Escucha ‘Food for worms’ de shame

Foto shame: Pooneh Ghana