Entrevistamos a Trentemøller

Trentemøller está de vuelta con Dreamweaver, diez nuevos temas en los que explora nuevos sonidos sin perder su esencia, que vinieron anticipados por «A Different Light«. Aunque él compone y produce la música y las letras, las voces vienen de la islandesa Disa, que lleva colaborando con él desde su última gira.

Como es habitual en el danés, vuelve a cautivarnos con una combinación de frialdad nórdica, cálidos arpegios y un enfoque introspectivo. Trentemøller regresa a España en una nueva gira que le traerá a Barcelona el próximo 11 de noviembre (Sala Apolo) y un día después a Madrid, el 12 de noviembre (en La Riviera). Estará acompañado de Diisa Jakobs (voces, guitarras, sintes), Silas Tinglef (batería, guitarras), Brian Batz (guitarras), y Jacob Haubjerg (bajo).

Le entrevistamos para hablar de su nuevo trabajo.

“Quiero que mi música evoque un recuerdo o un sentimiento específico que tal vez esté enterrado en el subconsciente

Escuchando tus recientes trabajos, tengo la sensación de que cada vez has querido dejar más espacio en tu propuesta sonora a la parte orgánica dejando la electrónica un papel más discreto. ¿Estás de acuerdo?

Sí, estoy de acuerdo. Con el tiempo, me he sentido más inclinado a explorar elementos más orgánicos y ruidosos en mi música. No se trata de abandonar los sonidos electrónicos, me gusta el frío mundo digital frente al analógico, sino más bien de encontrar un equilibrio donde cada elemento pueda respirar y contribuir a la naturaleza general de cada canción.

Veo dreamwaver (24) como un disco que ahonda en la vertiente abierta en Memoria (22), pero quizás llevando su propuesta más allá, con objetivos más claros ¿Piensas que es así?

Absolutamente. Con Dreamweaver, mi objetivo era construir sobre los cimientos de Memoria, pero para ser honesto, creo que ocurre así con cada álbum… se apoya en los hombros del anterior. La intención era crear una experiencia cohesiva e inmersiva y la atención se centró aún más en temas como el dolor, el amor y la pérdida.

En Dreamweaver destaca la presencia de DíSA en la mayoría de temas. ¿Cómo surgió esta colaboración?

DíSA fue una parte increíble de la gira Memoria y nuestra colaboración se sintió muy natural. Su voz única añadió mucha profundidad y emoción a las actuaciones. Después de realizar numerosas giras juntas, conocía íntimamente su voz y su manera de funcionar, por lo que tenía sentido que ella fuera una parte central de Dreamweaver. Trabajamos muy bien juntos y creo que se nota en la música.

Impresiona la calidez que consigues aportar a tus canciones, alejando tonalidades más frías y sintéticas. ¡Es fundamental para ti añadir esa sensación en tu propuesta o consideras que la parte más gélida techno podría regresar en un futuro a tus trabajos?

La calidez y la emoción son definitivamente aspectos importantes de mi música en este momento, pero no quiero limitarme. El lado frío y sintético de mi música sigue siendo una gran parte de lo que soy como artista. Siempre, desde mi álbum debut, trabajé con contrastes cálido contra frío, suave contra agresivo, bello contra sucio, etc, etc. Creo que se trata de lo que se siente bien para cada canción específica. Pero nunca consideré que mis álbumes fueran techno, de hecho odio el techno (risas).

La sensibilidad y la búsqueda de la emoción es algo que siempre busca tu música con independencia del sonido de cada trabajo ¿Qué cosas son las que más te inspiran para lograr encontrar ese sonido cálido y capaz de transmitir y evoca r tanto?

Me inspiro en muchas cosas diferentes: en primer lugar, experiencias personales, pero también películas, naturaleza e incluso el silencio. Se trata de aprovechar un sentimiento o estado de ánimo y traducirlo en música. Quiero que mi música resuene a nivel emocional, que cuente una historia o evoque un recuerdo o un sentimiento específico que tal vez esté enterrado en el subconsciente.

Creo que la electrónica siempre ha sido una escena que ha ido un poco a lo suyo, ignorada en gran parte por la prensa y el público mayoritario. A lo largo de tu carrera ¿Cómo has ido viendo la evolución de la escena y tu relación con ella?

Para ser honesto, no veo mi música como electrónica en absoluto, al menos no ahora. No siento ninguna conexión con esa escena, tal vez porque nunca escucho música electrónica. Así que me temo que es difícil para mí decir algo inteligente sobre ello.

Las colaboraciones vocales son algo a lo que das gran importancia en tu carrera. ¿Existe algún vocalista con el que te gustaría colaborar y todavía no lo has conseguido?

Uno que me viene a la mente es Midwife. Me encanta su música y su voz. El sonido del teléfono en su voz queda muy bien y su manera de componer me conmueve realmente. Su voz ha sido una inspiración también en este álbum. Creo que sería fascinante explorar lo que podríamos crear juntos si algún día tuviera la oportunidad.

Volviendo la vista al pasado, decirte que Fixion (16) fue el disco con el que empecé a introducirme en tu música y le guardo un gran cariño. ¿Qué relación y recuerdos guardas con respecto a él?

Fixion también ocupa un lugar especial para mí. Fue un proyecto muy personal y recuerdo el proceso de creación como desafiante y gratificante. Fue un momento de exploración y solidificación de mi sonido. Me alegra saber que es tan importante para ti. Para ser honesto, creo que aquel álbum sentó las bases para todos los discos posteriores que hice.

Dentro de muy poco podremos disfrutar de tus conciertos por España ¿Qué podemos esperar de los shows de esta gira?

¡Tengo muchas ganas de volver a tocar en España! Podéis esperar una mezcla de material nuevo de Dreamweaver junto con algunos de los temas favoritos de álbumes anteriores. Siempre me esfuerzo por crear un gran concierto con un fuerte aspecto visual también. Somos una gran banda en vivo y siempre disfruté tocando en España porque el público allí se muestra muy apasionado y abierto de mente. ¡¡Me muero de ganas!!

Próximos conciertos de Trentemøller

11/11 – BARCELONA (Sala Apolo)

12/11 – MADRID (La Riviera)

Escucha ‘Dreamweaver’ de Trentemøller

Foto Trentemøller: Sofie Nørregaard