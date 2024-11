Primavera Sound Porto presenta su cartel: Charli xcx, Jamie xx, Beach House, Deftones, Fontaines D.C. y más

Ya se conoce el cartel de Primavera Sound Porto 2025, que contará con artistas como Charli XCX, Central Cee, Jamie xx, Beach House, Deftones y HAIM, entre otros. La edición número 12 del festival se celebrará del 12 al 15 de junio en el Parque da Cidade, en Oporto, y se extenderá por primera vez con una jornada extra el domingo, dedicada exclusivamente a la música electrónica.

Serán un total de 51 artistas entre quienes encontraremos desde sonidos pop y electrónicos, hasta rock y el folk, con bandas como Fontaines D.C., Turnstile, Michael Kiwanuka y ANOHNI and the Johnsons. Este año, el festival cuenta también con talentos que ya son toda una realidad como Squid y Wet Leg, sin olvidar a Floating Points, el hip-hop exuberante deDenzel Curry, Parcels y su talento para conectar lo viejo y lo nuevo, el flow todoterreno de Aminé o los renacidos TV On The Radio.

Por otro lado, Primavera Sound Porto 2025 rinde homenaje a sus raíces con actuaciones de artistas emblemáticos como Alan Sparhawk de Low, Kim Deal de The Breeders y Pixies, y The Jesus Lizard, que llenarán el hueco dedicado a la nostalgia. La escena local también estará presente con músicos portugueses como Capitão Fausto y Maria Reis, así como artistas brasileños como ANAVITÓRIA y Tulipa Ruiz.

Así queda el cartel de Primavera Sound Porto

Abonos para Primavera Sound Porto

Los abonos (180 € más gastos de distribución) y abonos VIP (275 € más gastos de distribución) de Primavera Sound Porto 2025 ya están a la venta en exclusiva en Fever.

Revolut ofrece a todos sus clientes –tanto actuales como nuevos– un descuento del 10% sobre el precio de los abonos de Primavera Sound Porto 2025 (precio especial limitado a un abono por comprador y exclusivo para mayores de 18 años, sujeto a condiciones). La opción del pago en seis plazos estará disponible en Kaboodle.