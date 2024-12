Escucha la nueva canción de Them Flying Monkeys

Them Flying Monkeys es un grupo de Sintra, en Portugal, formada por Diogo Sá (guitarra), Francisco Dias Pereira (teclado), Hugo Luzio (batería), João Tomázio (bajo) y Luís Judícibus (guitarra y voz). Su música se mueve entre el rock alternativo actual y un cierto matiz psicodélico. Hasta la fecha han publicado dos LPs, Golden Cap (Sony, 2017) y Under The Weather (Montanha Records, 2020), además de diversos sencillos y algún EP.

Este año la banda portuguesa ha anunciado el lanzamiento de su tercer álbum. Un disco que se titulará Best Behavior y cuya publicación, tras algún aplazamiento, está finalmente prevista para el próximo 25 de enero. Lo editarán gig.ROCKS! en colaboración con el sello francés Only Lovers Records.

En los últimos meses Them Flying Monkeys han avanzado hasta cuatro de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum. La última de ellas acaba de ver la luz y se titula «Les Gens Sont Fous, Les Temps Sont Flous». Puede sorprender que un grupo portugués publique un sencillo en francés, pero el caso es que se trata de una versión del artista galo Jacques Dutronc. Una canción que aquí el quinteto luso lleva a un terreno donde mandan el caos y el desorden, aunque el espíritu de la letra original se mantiene en cierta manera.

A continuación puedes escuchar «Les Gens Sont Fous, Les Temps Sont Flous», lo nuevo de Them Flying Monkeys.

(Foto: Catarina Monteiro)