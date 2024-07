Primal Scream anticipan su nuevo disco con ‘Love Insurrection’

Primal Scream vuelven a la actualidad con su primera música nueva desde que en 2016 publicaran el discreto Chaosmosis, en el que se mostraban más accesibles que de costumbre. Ocho años en los que ha pasado de todo y los de Bobby Gillespie no han estado parados ni mucho menos.

En este tiempo ha llegado el recopilatorio de singles Maximum Rock’N’Roll: The Singles (Sony), la celebración de un catálogo vital de canciones de una banda que siempre ha superado los límites de su sonido. Un disco en el que hay de todo, como en su carrera: rock ‘n’ roll impregnado de gospel y soul; pavoneos al estilo Stones y también funk industrial. En sus canciones se respira esa actitud despreocupada nunca dejó de existir, como lo demuestran sus himnos que mezclan garage-rock y R&B clásico o la creatividad de las canciones más arriesgadas y electrónicas. Eso son Primal Scream.

En 2021 también disfrutamos del disco de Bobby Gillespie junto a la francesa Jehnny Beth (magnética líder de Savages), un Utopian Ashes un portento de sonido clásico inspirado en Grievous Angel de Gram Parsons y Emmylou Harris y We Go Together de George Jones y Tammy Wynette.

Y tras diversas giras y lanzamientos del pasado como Reverberations (Travelling In Time) llega el momento de volver al presente con «Love Insurrection», primera canción en cerca de una década. Un poderoso tema de seis minutos producido por David Holmes, escrito por Gillespie, con las guitarras de Andrew Innes, el bajo de Jason Falkner y la batería de Jay Bellerose. Aparte de la fiesta de cuerdas y coros que les acompañan. Una fiesta de funk y psicodelia con un final reivindicativo a modo de spoken word a cargo de Anna Caragnano que culmina con: «Viva el amore, no pasarán».

La canción forma parte de Come Ahead, el que será duodécimo disco de Primal Scream que será publicado el próximo 8 de noviembre, once nuevas canciones que encuentran al principal compositor, vocalista y líder del grupo, Bobby Gillespie, preparándose para lanzar algunas de las composiciones más personales de la carrera de su banda.

Bobby Gillespie comenta: “Estoy muy entusiasmado con este álbum en el sentido de que estarías haciendo tu primer disco. Si hubiera un tema general para Come Ahead, podría ser uno de conflicto, ya sea interno o externo. También hay un hilo de compasión que recorre el álbum. El título es un término de Glasgow. Si alguien amenaza con pelear contigo, dices: ‘¡adelante!’. Huele al espíritu indomable del ciudadano de Glasgow, y el álbum en sí comparte esa actitud agresiva y confianza. Allá arriba tienen una palabra para esto, gallus. Come Ahead también es un título bastante atrevido”.

El proceso de composición de Come Ahead comenzó en 2022. En ese momento, Bobby Gillespie no tenía idea de si volvería a hacer otro álbum de Primal Scream. Por primera vez en mucho tiempo, la letra llegó antes que la música. La historia fue lo primero. Bobby escribió solo, usando una guitarra acústica. Las ideas fluían rápidamente, en largos estallidos de inspiración. Este proceso, junto con el apoyo del productor David Holmes, proporcionó una nueva forma de entrar. Trabajando con Holmes y el guitarrista de Primal Scream, Andrew Innes, las sesiones de Come Ahead se completaron entre Belfast, Londres y Los Ángeles.

La carátula del álbum fue creada utilizando una fotografía del difunto padre de Bobby, Robert Gillespie Senior, por el artista nominado al Premio Turner Jim Lambie. El padre de Bobby sigue siendo profundamente respetado por su compromiso de toda la vida con la campaña por la justicia social, y los temas de clase se encuentran en Come Ahead. «Hay un mensaje de esperanza en el disco», dice Bobby Gillespie, «pero está atenuado por una aceptación del peor lado de la naturaleza humana».

Escucha ‘Love Insurrection’ de Primal Scream

Estas serán las canciones de ‘Come Ahead’

1. Ready To Go Home

2. Love Insurrection

3. Heal Yourself

4. Innocent Money

5. Melancholy Man

6. Love Ain’t Enough

7. Circus Of Life

8. False Flags

9. Deep Dark Waters

10. The Centre Cannot Hold

11. Settler’s Blues

