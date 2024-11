Especial XX20 Aniversario de Triángulo de Amor Bizarro

Triángulo de Amor Bizarro están celebrando los 20 años desde que se juntaron como banda con una gira especial durante todo el otoño. Isa, Rodrigo y Rafa se ponen en manos del tarot creado para la ocasión por el artista Wences Lamas y al inicio de cada actuación serán el azar y el propio público de cada ciudad quienes decidan qué dos discos íntegros se tocarán en cada concierto, de entre los seis que componen su discografía.

Ya saben: Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2007), Año Santo (Mushroom Pillow, 2010), Victoria Mística (Mushroom Pillow, 2013), Salve Discordia (Mushroom Pillow, 2016), Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2020) y SED (Mushroom Pillow, 2023).

Nosotros hemos consultado el tarot y parte de nuestra redacción se ha unido para elegir sus XX20 canciones favoritas de Triángulo de Amor Bizarro.

Estas son nuestras XX20 canciones favoritas de Triángulo de amor Bizarro

El himno de la bala

Uno de los himnos de la banda, convertido en un clásico desde el mismo momento en el que vio la luz su álbum de debut de 2007. Un tema a dos voces que cala desde la primera escucha, con su chulería, descaro y contundencia apuntando directamente a The Jesus & Mary Chain. O, lo que es lo mismo, pura esencia TAB.

Raúl Julián

El Fantasma De La Transición

Momento de relativa calma entre la tempestad desatada por la furia contenida en su visceral debut en largo. Isa entona una melodía eterna bajo una marea de guitarras y distorsión acercando el discurso de la banda a terrenos shoegaze, faceta en la que se desenvuelven también con soltura. Enmarcada normalmente en la primera mitad de sus setlist en vivo, es el momento ideal para tomarse un respiro y afrontar la marejada que se acerca imparable. Hace ya diecisiete años desde que vio la luz, pero sigue removiendo las entrañas, hipnótica y reverencial.

José Megía

Ardió la Virgen de las Cabezas

Si la memoria no me falla, tal y como me contaron Isa y Rodrigo cuando les entrevisté para la radio por su primer disco, esta enigmática canción toma su nombre del titular de una noticia que leyeron nuestros protagonistas en algún periódico local. Se trata de uno de los temas más esquinados de su debut que conectaba con una constante que nunca les ha dejado de acompañar, la de ese oscurantismo que bebe muchísimo de las fuentes de la Galicia profunda, tan ancestral, sórdida e indomable.

Raúl del Olmo

Amigos del género humano

Fue en tiempos de Año Santo (Mushroom Pillow, 2010) cuando Triángulo de Amor Bizarro pulieron su sonido encontrando una veta infinita, que sigue dándonos alegrías 15 años después. Esas canciones instantáneas, donde la distorsión y la melodía encuentran un perfecto punto de equilibro y quedan ahí para siempre.

Manuel Pinazo

El Radar al Servicio de los Magos

En la siempre pirueta difícil del segundo disco, TAB optaron por retorcer su sonido y hacerse premeditadamente más ariscos y cáusticos. EL buque insignia de esta decisión tan loable que parece resurgir en sus recientes pasos, es sin duda esta canción desquiciada, violenta y deliciosamente inasumible para los consumidores de hits socialdemócratas.

Raúl del Olmo

De la monarquía a la criptocracia

El rayo se sol que se cuela por las rendijas del muro sagrado de Año Santo, el hit, la canción que amplificó exponencialmente una propuesta en principio reservada para los oídos más curtidos. La luz al final de un túnel del que ya no querremos salir jamás. Clásico desde la primera escucha.

Edu Cornejo

Robo tu tiempo

El motorik enfermizo de Suicide se filtró en la piel de los gallegos en la potente apertura de Victoria Mística (Mushroom Pillow, 2013) con un tema que años más tarde encontraría un mellizo en la también transgresora «Ruptura». Apertura de miras y nuevos caminos para seguir sonando a ellos mismos, pero evolucionando por los caminos en los que mejor se desenvuelven. ¡Guillotina!

Amaia Prados

Ellas se burlaron de mi magia

Pasada la resaca de Año Santo, los Triángulo se metieron en 2012 en el estudio con Peter Kember, aka Sonic Boom, a los mandos para alumbrar un doble single que siguiendo la estela brutal de aquel álbum amplió su paleta estilística, aprendizaje que cristalizó en un Victoria Mística mucho más aperturista. “Ellas se burlaron de mi magia”, que acabaría entrando regrabada en este último, te arroya como un tren de mercancías gracias a una letra tan críptica como amenazante y a su producción afilada y abrasiva.

Edu Cornejo

Estrellas místicas

Su canción más pop hasta ese momento la utilizan para reírse de las estrellas místicas del pop en español en una letra TAB al cien por cien. El tema que abrió la puerta a una luminosidad melódica que desde entonces cada vez han ido explorando con más frecuencia. Sonríe, hostia, sonríe.

Edu Cornejo

Barca Quemada

A estas alturas de su carrera Triángulo de Amor Bizarro tenían un puñado de himnos incontestables, pero fue con Salve Discordia (Mushroom Pillow, 2016) cuando se abrieron a los temas más poperos, que sin embargo mantenían intacta la lírica con la que irrumpieron. Si tuviéramos que elegir sus cinco puntos álgidos en sus directos, uno de ellos sería esta «Barca Quemada».

Manuel Pinazo

Vuelve conmigo a Italia

Son pocas pero muy selectas las versiones que han realizado los gallegos a lo largo de su carrera. Con un arco estilístico que abarca desde Franco Battiato hasta Julieta Venegas, mi favorita es su adaptación de “Vente conmigo a Italia”, improbable canción del verano de Hidrogenesse, que llevan a su terreno manteniendo el encanto de la original. Incluso en sus cara b no fallan.

Edu Cornejo

Nuestro Siglo Fnord

Si tuviéramos que elegir un tema del indie espejo de «Pesadilla en el parque de atracciones» de Los Planetas, sin duda sería este. Una canción de empoderamiento ante un desengaño, ante una decepción. Una cabalgada hacia adelante con la cara bien alta, sin importar lo que pase: “no esperaré a que un rayo te parta”.

Amaia Prados

Baila Sumeria

Navegando sobre una base a medio camino entre New Order y los The Cure más cristalinos, entregaban este ¿bailable? sencillo apoyado en sintetizadores y una letra un tanto retorcida. Todo funciona en el que fuera otroo de los sencillos de su disco más accesible hasta entonces.

Manuel Pinazo

O Isa

El EP El Gatopardo (2018) hizo de puente perfecto entre ¿sus mejores discos? con una serie de canciones de inspiración medieval bañadas en ese noise pop propio. Una de sus perlas es esta «O Isa» basada en nuestra reina más despiadada, Isabel la Católica, y por cierto dedicada a la presidenta de la libertad en su última visita a la capital: “O Isa. Convirtió Iberia en un páramo».

Manuel Pinazo

Ruptura

La canción que abría su disco de 2020 (uno de los mejores de su discografía) es un compendio de aspereza y rabia que, con esa voz adulterada de Rodri en primer plano, funciona como poderosa llamada de atención para el oyente. Aquel que, una vez enganchado, ya no puede apartar la atención durante los 42 minutos que dura el álbum.

Raúl Julián

ASMR para ti

Con la publicación en 2020 de su disco homónimo, TAB alcanzaron unas cotas de excelencia hasta antes nunca vistas en su carrera. Un trabajo majestuoso que abarcaba todas sus facetas, desde la más afilada a la más sensible. Y es que jamás habían logrado conmover de la manera que lo hacen con esta canción. Una letanía en voz de Isa donde la manera de anhelar una presencia duele profundamente acolchada en esa maraña de distorsión evocadora. Infinita e irrepetible.

Raúl del Olmo

No eres tú

Un medio tiempo -algo no tan habitual dentro de la discografía del grupo- cargado con la habitual mala baba que, en voz de Isa Cea, incide como un cuchillo en la mantequilla, mientras su oscuridad manifiesta y ese post-punk que se refleja en la línea de bajo va acelerándose hasta la explosión final. Una delicia.

Raúl Julián

Vigilantes del Espejo

Si The Cure tienen «Just Like Heaven», Triángulo de Amor Bizarro cuentan con «Vigilantes del Espejo», un tema que viviendo en las mismas coordenadas, se convierte en una explosión en cada interpretación en vivo. Es uno de los himnos más infalibles para combatir en anquilosamiento, pura exaltación de vida de muchos quilates. Una joya.

Amaia Prados

Estrella Solitaria

Una de las canciones más pop de su trayectoria, mirando de reojo a New Order con esa intro que incita al baile. El retrato de una estrella abandonada a su suerte, apenas emitiendo sus últimos destellos de vida, acompañada únicamente por sus viejas películas y discos. Destaca su sonido limpio y casi cristalino viniendo de quien viene, apartando por unos minutos el ruidismo que les caracteriza. Se le suma un vídeo que toca la fibra situándose entre los mejores de su carrera, fiel reflejo de la tristeza que transmite la letra.

José Megía

La Espectadora

Otro bocado esplendoroso de shoegaze, no puedo evitar pensar en mis adorados Slowdive cuando la escucho. Ejercicio brillante de voyeurismo, diario de alguien que se dedica a observar a los demás desde la distancia. Por sus líneas se respira el vacío existencial de quien acude apesadumbrado a un desfile de cuerpos deambulando mientras solo desea disolverse y desaperecer, como transmite su devastadora letra. Las brumas de su desarrollo, su atmósfera escapista y su aura de himno atemporal la convierten en otra de las evidencias que ratifican su naturaleza poliédrica, capaz de remover emociones sin necesidad de pisar el acelerador.

José Megía

Escucha la playlist XX20 Aniversario de Triángulo de Amor Bizarro

Gira completa XX20 Aniversario de Triángulo de Amor Bizarro

