Lana del Rey recupera el descarte ‘Say Yes To Heaven’

Lana Del Rey publicaba este mes de marzo su nuevo álbum de estudio, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal, 2023). Un trabajo que cuenta con la participación de Jon Batiste, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML y que llega tras la dupla editada el pasado año y que conformaban los discos Chemtrails Over the Country Club y Blue Banisters.

Ahora lanza el tema «Say Yes to Heaven», que ha circulado por la red durante mucho tiempo. Según un comunicado de prensa, coescribió la canción con Rick Nowels en 2012. Su lanzamiento se produce después de que una versión filtrada ganara prominencia en línea.

Junto a esta (no tan) nueva ‘Say Yes to Heaven’ de Lana del Rey, llega su versión ‘speed up’. Escúchalas a continuación: