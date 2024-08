Halsey tiene nuevo single, ‘Lonely is the Muse’

Halsey ha lanzado su nuevo sencillo «Lonely is the Muse», una canción con influencias de sus trabajos anteriores con Trent Reznor, Atticus Ross y Bring Me The Horizon.

El tema fue presentado por primera vez en el Sziget Festival de Budapest y el Flow Festival de Helsinki, y anoche tuvo su debut en una presentación secreta en Londres, marcando su regreso al Koko desde 2015. Este lanzamiento es el tercero de su próximo quinto álbum, tras los sencillos «Lucky» y «The End».

Escucha ‘Lonely is the Muse’ de Hasley