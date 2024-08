Los 9 mejores generadores de códigos QR para compartir tu música

Los códigos QR en línea son versátiles y la mejor opción a la hora de compartir información, como su nombre lo dice, de manera rápida. Si estás buscando herramientas para compartir la URL de la pista, álbum o lista de reproducción de Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube de manera sencilla y segura, sigue leyendo, ya que encontrarás las más robustas del mercado entre otros sitios web que destacan en el top.

Las mejores plataformas para crear código QR para tu música:

ViralQR, el generador de códigos QR más atractivo y flexible para destacar. QRcoDeal ofrece actualizaciones en tiempo real y seguimiento detallado. Dynamic-QR.Codes ofrece códigos QR altamente personalizables para diversos usos. WebsitePlanet es una herramienta sencilla con opciones básicas de personalización.

La calificación es 9.7/10 ?

Gracias a su versatilidad y las múltiples funciones que ofrece para crear código QR tanto estáticos como códigos QR dinámicos, ViralQR se convierte en la herramienta más popular entre los usuarios que buscan innovar en sus campañas de marketing y potenciar su negocio.

ViralQR es el sitio web más fuerte del mercado y uno de los más confiables en cuanto al escaneo de códigos se refiere. Es ideal para aquellos que buscan innovar en sus campañas de marketing y, al mismo tiempo, tener una buena interacción con los clientes.

Entre la amplia gama de opciones que ofrece ViralQR, la más relevante es la posibilidad de crear código QR con logo, modificable y rastreable. Estas características convierten a ViralQR en el generador de códigos QR online que lidera la lista, siendo apto para compartir enlace directo a:

URLs

Imágenes y documentos PDF

Páginas para dejar reseñas

Redes sociales (Spotify, SoundCloud, YouTube, Facebook, Twitter, etc.)

vCard

Correo electrónico

Páginas web y otras múltiples opciones de enlaces.

Las principales ventajas del generador de códigos QR ViralQR

Ventaja #1. Sin dejar de lado la personalización, ya que es posible personalizar el QR con un logo, permitiendo jugar con los colores de la marca y añadir llamadas a la acción en el campo especial. Al permitir la edición de los códigos QR dinámicos, se tiene mayor flexibilidad al momento de trabajar, ya que no es necesario crear un código QR nuevo cada vez que se necesite una modificación; es decir, no es necesario volver a imprimir el QR cada vez.

Ventaja #2. También es importante mencionar la variedad de formatos. Con ViralQR, los usuarios tienen la opción de generar código QR en formato JPEG, PDF, SVG y PNG.

Ventaja #3. Otra de las principales ventajas de ViralQR son las funciones relacionadas con el rastreo de los códigos. Se puede obtener información valiosa, como hacer un seguimiento de la cantidad de escaneos realizados, la ubicación por país y el tipo de dispositivo desde donde ha sido escaneado, todo esto en tiempo real, proporcionando métricas valiosas para las campañas. En ese sentido, lo más importante es que permite integrar estas estadísticas a otras herramientas externas, reflejando la geolocalización, lo que resulta bastante útil para las campañas hoy en día, precisamente para ajustar y mejorar las estrategias o para actualizar el contenido al que redirige el código.

Ventaja #4. Además, ofrece códigos QR personalizados gratis, así es, no es necesario estar suscrito. Cualquiera que ingrese a la plataforma puede obtener códigos QR personalizados gratis, aunque solo aplica para los QR estáticos.

Ventaja #5. Mientras que aquellos que decidan suscribirse a los planes de paga de ViralQR pueden crear código QR personalizado, dinámico, esto significa que serán completamente editables y rastreables, suponiendo una clara ventaja al momento de realizar una analítica.

Ventaja #6. Es una página web muy fácil de usar. A pesar de tener funciones muy avanzadas y proporcionar datos relevantes, ViralQR destaca por ser una interfaz accesible para todo tipo de usuarios, muy intuitiva y dinámica para que cualquiera pueda crear un código QR. También es importante destacar que ViralQR tiene protección garantizada contra malware y escaneos anómalos.

La calificación es 8.9/10 ?

QRcoDeal asegura que obtendrás resultados de alta calidad y confiabilidad, posicionándose como la herramienta ideal para aquellos que buscan crear códigos QR excepcionales. Imagina que estás cansado de las campañas QR comunes y corrientes, o que deseas llevar tu marca al siguiente nivel. QRcoDeal viene al rescate con una amplia gama de funciones diseñadas para adaptarse tanto a códigos estáticos como a dinámicos.

Las principales ventajas del generador de códigos QR online

Ventaja #1. Los usuarios valoran especialmente las innovadoras opciones de diseño que ofrece la plataforma. Puedes escoger entre formas y estilos personalizados, alineando perfectamente tus códigos QR con la identidad y estética de tu marca. Además, con la posibilidad de insertar tu logotipo y ajustar los colores a tu gusto, tus códigos QR no solo cumplirán su función, sino que también captarán la atención de tu audiencia.

Ventaja #2. Uno de los aspectos más destacados de QRcoDeal es su capacidad para generar códigos QR dinámicos de manera ilimitada, eliminando la necesidad de reimprimir material cada vez que actualizas la información. Por si fuera poco, el servicio incluye un sistema de monitoreo exhaustivo, permitiéndote rastrear cada escaneo y analizar los resultados con precisión.

Ventaja #3. Y no te preocupes por el presupuesto: con planes de precios que comienzan en tan solo $9.99 al mes, QRcoDeal se adapta a cualquier bolsillo. Ya sea que lideres una startup o que te dediques al marketing profesional, QRcoDeal se presenta como la solución ideal para todas tus necesidades de códigos QR, combinando funcionalidad, personalización y un precio accesible en un solo paquete.

#3. Dynamic-QR.Codes ?

La calificación es 8.6/10 ?

Es un generador de códigos QR bastante básico, donde se permite hacer un código QR escaneable para acceder a información de redes sociales (Facebook y Twitter), YouTube, URLs, contactos y SMS. Está disponible la opción de editar la información, pero restableciéndola desde cero, ya que no almacena información.

#4. WebsitePlanet ?

La calificación es 8.5/10 ?

Este generador de códigos QR en línea como muchos, permite la personalización del diseño, dejando al usuario añadir el logotipo, cambiar colores y añadir texto. Los formatos de descarga que ofrece esta página web son SVG, PNG y JPEG. Es una herramienta gratuita pero bastante básica; permite crear un código QR en línea para acceder a datos de contacto, textos, ubicación, correo electrónico, redes sociales, vCards, SMS, entre otros.

Esta plataforma trabaja únicamente con códigos QR estáticos, no es posible recolectar datos sobre el mismo para su análisis.

#5. QRpush

La calificación es 8/10 ?

La aplicación de QRpush es bastante sencilla y fácil de usar; los usuarios deben registrarse obligatoriamente. Permite crear código QR estático sin límite de escaneos. Al mismo tiempo, ofrece un plan por suscripción para que los usuarios puedan crear códigos QR dinámicos al instante; aunque solo tiene un plan de suscripción, destaca en su web que para una prueba de 48 horas también se debe pagar. Su principal característica es la posibilidad de actualizar el contenido en tiempo real y hacer seguimiento.

El usuario puede monitorear y analizar todas las estadísticas relacionadas con los escaneos realizados y desde qué dispositivos móviles. También permite la personalización de los códigos QR adaptándose a la necesidad de cada cliente y, lo más importante, no caducan; no es necesario renovar los permisos o actualizar el enlace del código, el enlace siempre está activo cumpliendo su función.

#6. QRProMobi

La calificación es 7.9/10 ?

Este generador de códigos QR personalizados es de pago, por lo cual es obligatorio registrarse. Permite generar código QR dinámico, que puede ir desde un menú y un texto simple hasta un video puntual. Es personalizable y muy útil para crear vCards, tarjetas con datos de contacto, imágenes y correo electrónico.

Sin embargo, esta aplicación, a diferencia de otras generadoras de códigos QR, no brinda la opción de crear códigos estáticos. Tiene una variedad de formatos de descarga, como PNG, PDF, JPG y SVG, lo cual es sin duda una clara ventaja al momento de realizar la impresión o hacer uso del código en digital.

Esta aplicación no solo funciona como creador de códigos QR, sino que también permite personalizar el código con el logo de la empresa, añadir una llamada a la acción, cambiar la plantilla, etc. En pocas palabras, puedes diseñarlo a tu gusto.

#7. LabelJoy

La calificación es 7.7/10 ?

Este creador de códigos QR es un poco más limitado ya que, para usarlo, se necesita cumplir con algunos requerimientos del sistema en cuanto a espacio disponible y solo funciona para algunos tipos de Windows. Además, es un sitio web de pago para generar códigos QR. Permite importar datos desde archivos CSV, Excel o directamente desde bases de datos, facilitando la creación de etiquetas con información dinámica, como números de serie, nombres de productos, precios, etc.

#8. BidiQR

La calificación es 7.5/10 ?

Es un generador de códigos QR con logo, tanto en el ámbito de diseño (haciendo uso de los colores propios) como para la lectura de diversos datos como email, ubicación por país, número de teléfono, texto, WiFi, vCard, calendarios, etc. No es gratuito, aunque ofrece varios planes de suscripción.

#9. QR|UPM

La calificación es 7/10 ?

No se necesita registro para utilizar este creador de códigos QR, por lo que puedes crear código QR online para enlazar a una URL, SMS, email, texto, teléfono, vCard, imagen, geolocalización y más. Es una herramienta básica creada por la Universidad Politécnica de Madrid como material didáctico para docentes, por lo cual es fácil de usar y cualquiera puede utilizarla.

Ahora puedes compartir tu código QR de diversas maneras:

Redes Sociales: Publica el código en Instagram, Facebook, Twitter o TikTok.

Materiales Impresos: Añádelo a volantes, carteles, tarjetas de visita o portadas de álbumes.

Sitios Web y Correos Electrónicos: Incorpora el código en tu sitio web, boletines o blogs.

Consejos para el uso de códigos QR escaneables

Una vez creado el código QR personalizado con el generador de preferencia, asegúrate de que te defina como marca y esté alineado con la identidad. Pero lo más importante es realizar una prueba luego de imprimirlo para verificar que tiene las condiciones óptimas para utilizarse y que sea escaneable con distintos dispositivos. ¿Qué debes tener en cuenta?

La imagen debe tener el contraste apropiado, es decir, que tenga suficiente contraste entre el color del fondo. Si bien debe el código QR con logo debe ser de colores que representen a la marca y llamen la atención, recuerda que lo más importante es que sea fácil de escanear. Dimensiones del código QR adecuadas, que tenga el tamaño mínimo (2×2 cm) para que sea escaneable. Alta resolución del código QR para impresión y versión digital. Apto para cualquier teléfono inteligente en versión iOS y Android, procura que al generar un código QR, el contenido a donde redirijas a los usuarios funcione correctamente, para ellos si es posible prueba escanear desde diferentes dispositivos.

Razones más comunes por las que no funciona un código QR

Aunque no sucede con frecuencia, es posible que en algún momento un código no funcione, que genere un error al escanear o directamente no abra el acceso. Por lo general, se debe a factores externos relacionados con cómo se decidió generar código QR online. A continuación, las razones más comunes:

Código borroso: al estar mal impreso o pixelado, lo normal es que no se pueda escanear, por ende, no funciona ni da acceso.

al estar mal impreso o pixelado, lo normal es que no se pueda escanear, por ende, no funciona ni da acceso. Daños físicos: si el código QR está manchado, roto, tiene algún pliegue, le da mucha luz y forma un reflejo, o tiene brillos o tonos de color similar al fondo, todo esto puede interferir en la correcta lectura del código.

si el código QR está manchado, roto, tiene algún pliegue, le da mucha luz y forma un reflejo, o tiene brillos o tonos de color similar al fondo, todo esto puede interferir en la correcta lectura del código. Distancia y tamaño: quizás el código fue impreso en un tamaño muy pequeño, lo cual imposibilita la lectura, o se está intentando escanear desde muy lejos o muy cerca. Por tal motivo, el tamaño mínimo debe ser de 2×2 cm para garantizar el escaneo de manera correcta.

quizás el código fue impreso en un tamaño muy pequeño, lo cual imposibilita la lectura, o se está intentando escanear desde muy lejos o muy cerca. Por tal motivo, el tamaño mínimo debe ser de 2×2 cm para garantizar el escaneo de manera correcta. Formato no compatible: en términos generales, todos los formatos deberían ser legibles, pero en algunos casos puntuales como un lector para URL puede dificultar la tarea de escanear el código QR que contenga vCard. Ocurre algo similar con las versiones de los códigos QR. Existe una gran variedad de ellos y no todas son compatibles; sobre todo, los códigos más antiguos suelen ser incompatibles con los recientes.

Dicho esto, es preciso tener los códigos QR en condiciones óptimas en cuanto a diseño y calidad de impresión se refiere. Esto con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de estos y una correcta lectura del escáner.

Conclusión Principal

Finalmente, se puede concluir que los códigos QR son la forma más práctica que tienen las empresas hoy en día para almacenar y compartir información. Se pueden encontrar impresos en casi cualquier superficie y enlazar directamente con videos, páginas web, vCards y básicamente cualquier tipo de información de forma rápida. Se han vuelto indispensables para casi todos los sectores empresariales, ya que son una herramienta útil y eficaz que ahorra tiempo y esfuerzo tanto de parte del empresario como del usuario y es de fácil acceso para todo aquel que tenga algún dispositivo móvil.

Según lo planteando con anterioridad, resulta conveniente usar un generador de códigos QR que se versátil y permite crear tanto códigos QR dinámicos como estáticos, resulta más cómodo y rentable cuando los códigos QR se pueden modificar, tanto para añadir como para eliminar información.