Jamie xx reúne a sus compañeros de The xx en su nuevo single

Jamie xx presenta «Waited All Night», el más reciente adelanto de su esperado segundo álbum In Waves (reserva aquí), que llegará este viernes 20 de septiembre a través de Young Recordings y Popstock! Este sencillo es una exquisita muestra de pop con influencias de 2-step, marcando el reencuentro musical de Jamie con sus compañeros de banda de The xx, Oliver Sim y Romy Madley Croft. Los tres artistas colaboran juntos por primera vez desde el álbum I See You de 2017.

«Waited All Night» surge tras una emotiva reunión en el escenario de Glastonbury, donde interpretaron la canción en vivo durante el set de Jamie xx a principios de este año. Con este lanzamiento, el artista solo consolida su evolución sonora, sino que también revive la conexión con sus antiguos compañeros. Hablando sobre la colaboración,comenta: «Gracias a mis dos mejores amigos y hermanos musicales, Oliver y Romy. Es maravilloso tener a la pandilla de nuevo junta, trabajando de nuevas maneras, forjando nuevas vidas, no estaría aquí sin ellos».

Mientras que Romy y Oliver agregan: «Nos ha encantado colaborar en nuestros recientes proyectos en solitario, pero ha pasado un tiempo desde que los tres no nos juntábamos en una canción. Estamos muy contentos de que este haya sido el lugar donde nos volvimos a encontrar. Orgullosos de desempeñar un pequeño papel en este álbum tan esperado y brillante. ¡Somos tus mayores fans, Jamie!».

Escucha ‘Waited All Night’ de Jamie xx (ft. Romy & Oliver Sim)