Joe Crepúsculo se pone romántico en ‘Jessica’

Joe Crepúsculo está de regreso con el que será su nuevo trabajo, Museo de las Desilusiones, una colección de 12 canciones para bailar llorando y llorar bailando que se publicará en enero de 2025.

Como cuenta: «Las cosas malas se deberían bailar como también se puede danzar en los momentos perversos. Porque estar triste es compatible con salir y pasarlo bien. No se puede ocultar lo que se es porque todos llevamos algo enterrado y también puede hacerse una fiesta del desentierro de las emociones. Poner anclas lleva a las aguas estancadas, pero si se ponen que sean como las raíces de aire, que te enmarcan en un lugar inaudito pero mutable. Porque todo es contingente y tus mismos problemas dan igual a tus propios amigos. Eso no significa que no haya conexión emocional con los demás sino que simplemente es probable que vivamos en un constante Museo de las Desilusiones.»

Tras «Enamorado de tu reverb» llega «Jessica», un baladón para cantar en karaoke. Una canción de amor con un inicio muy Wham! con sintes ochenteros y unas palmas que acompañan que da gusto.

Próximos conciertos de Joe Crepúsculo

çCrepus anuncia las primeras fechas de la gira de presentación: Guadalajara (MEX), Girona, Zaragoza, Barcelona, Oviedo, Donostia, Valencia, Madrid, Sevilla, Granada… Muy pronto nuevas fechas.

Entradas aquí.