Johnny Marr contesta a Morrissey sobre las últimas noticias sobre The Smiths

Llevamos varias semanas con declaraciones de Morrissey sobre The Smiths, acusando a su compañero Johnny Marr, quien hoy ha emitido un comunicado aclarando cada uno de los hechos. Como te venimos contando, el cantante sorprendía a través de su página web confirmando que podría haber habido una reunión de The Smiths en 2025, pero que Johnny Marr la rechazó.

Diás más tarde, volvió a la carga para comentar que Johnny Marr había impedido la edición de un grandes éxitos titulado Smiths Rule OK! que estaban planeados para su lanzamiento mundial en 2024 por Warner Records junto con un lanzamiento en caja de lujo del primer álbum del grupo para conmemorar su 40 aniversario, y también un nuevo 7 pulgadas de This Charming Man, los cuales también fueron rechazados y detenidos de inmediato por Johnny Marr.

Un nuevo post aparecía ayer en la web de Morrissey (aquí el enlace) en el que se habla de que Johnny Marr se ha hecho en propiedad con la marca The Smiths y que podía incluso contratar a otro cantante.

El guitarrista ha emitido un comunicado a través de sus redes aclarando punto por punto cada una de las acusaciones.

Una declaración de la gerencia de Johnny Marr:

Las declaraciones recientes hechas por Morrissey en su sitio web con respecto a la marca registrada del nombre de The Smiths son incorrectas.

Estos son los hechos:

En 2018, luego de un intento de un tercero de usar el nombre de The Smiths, y al descubrir que la marca registrada no era propiedad de la banda, Marr se comunicó con Morrissey, a través de sus representantes, para trabajar juntos en la protección del nombre de The Smiths.

Al no recibir respuesta, Marr decidió registrar la marca él mismo.

Posteriormente, se acordó con los abogados de Morrissey que esta marca registrada se conservaría para el beneficio mutuo de Morrissey y Marr.

Como gesto de buena voluntad, en enero de 2024, Marr firmó una cesión de propiedad conjunta a Morrissey. La ejecución de este documento aún requiere que Morrissey firme.

En aras de la precisión y la claridad en lo que respecta a la marca registrada, y para responder a los informes recientes de que Marr ignoró la oferta de un promotor para salir de gira como The Smiths, Marr dice:

«Para evitar que terceros se lucraran con el nombre de la banda, me correspondió proteger el legado. Esto lo he hecho en nombre tanto de mí como de mis antiguos compañeros de banda».

«En cuanto a la oferta de salir de gira, no ignoré la oferta: dije que no».

Además, las especulaciones sobre que Johnny Marr salga de gira con un cantante diferente como The Smiths no son ciertas. No existen tales planes.

Johnny Marr también confirma que rechazó una sugerencia de otra recopilación de grandes éxitos de Warner Music Group dada la cantidad que ya existía.

¿Continuará?