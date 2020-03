Steven Wilson anuncia nuevo disco y presenta adelanto

El nuevo álbum de Steven Wilson, The Future Bites, es una exploración de cómo ha evolucionado el cerebro humano en la era del internet. Además de ser su sexto álbum, The Future Bites es también un portal online que conecta con un mundo diseñado a medida para el consumidor ultramoderno, un disco que se publicará el próximo 12 de junio en todo el mundo.

Si con To The One, lanzado en 2017, Wilson puso sobre la mesa el problema global de las “fake news”, con The Future Bites presenta al oyente las adicciones que afectan al mundo del siglo XXI. Un mundo donde las redes sociales son manipuladoras y existe una pérdida de individualidad. Más que ser una visión sombría de un futuro distópico, este nuevo disco es una curiosa lectura del aquí y ahora.

Musicalmente, The Future Bites brilla gracias a unos magníficos sonidos electrónicos deformados por la intervención humana (“King Ghost”), una atmósfera que nos traslada a la estratosfera (“12 Things I Forgot”) o un tenebroso funk (“Eminent Sleaze”). Sin duda, estamos ante el disco más brillante de Wilson hasta la fecha. Dicho álbum, fue grabado en Londres y coproducido por David Kosten (Bat For Lashes, Everything Everything) y el propio Steven Wilson.

El anuncio del nuevo trabajo de Steven Wilson viene acompañado del lanzamiento de “Personal Shopper”, tema de diez minutos de duración que supone así el primer adelanto de The Future Bites.