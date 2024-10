Karavana (La Riviera) Madrid 20/10/24

Karavana volvió a Madrid con su esperado concierto en La Riviera el pasado 19 de octubre de 2024, colgando el cartel de «todo vendido». Con una sala abarrotada por cerca de dos mil personas, la banda reafirmó su posición como una de las más prometedoras de la escena nacional. El show comenzó con un ligero retraso, arrancando alrededor de las 21:20, y durante poco más de una hora deleitaron al público con un setlist de 17 canciones. Gran parte del repertorio estuvo dedicado a su segundo álbum, Entre Amores y Errores, publicado hace apenas unas semanas, que presentaron en directo con una actitud arrolladora.

El ambiente en La Riviera fue una descarga de energía desde el primer acorde. Los vasos con restos de cerveza volaban mientras los pogos se multiplicaban, generando una sensación de caos controlado. La intensidad era tal que no faltaron las omelets al estilo rugby, con cuerpos entrelazándose en empujones frenéticos pero amigables. Varios asistentes intentaron subirse a los hombros de sus amigos, aunque la seguridad intervenía rápidamente para frenarlos. El frenesí constante convirtió este concierto en uno de los más vibrantes del año, quizá incómodo en las primeras filas, pero inolvidable para la mayoría.

El conjunto sevillano, afincado en Madrid, volvió a demostrar su habilidad para conectar con el público, esta vez presentando su segundo álbum de estudio. Entre Amores y Errores ha sido aclamado tanto por la crítica como por sus seguidores, con diez temas que oscilan entre el hedonismo de la noche y las resacas emocionales del día a día. Con una enérgica mezcla de power pop y letras sinceras, Gonzalo Boatas (voz y guitarra), Emilio Soriano (bajo) y Jaime Sánchez (batería), acompañados por Luis de Oleza (guitarra), reciente incorporación, ofrecieron un directo donde no solo cumplieron las expectativas, sino que intensificaron aún más la fuerza de las nuevas canciones.

Una cámara entró al camerino, mostrando entre bambalinas cómo se preparaban antes de salir a escena. La espera valió la pena cuando, una vez en el escenario, la banda no perdió tiempo en cautivar a la audiencia. Abrieron con el tema que da título a su nuevo disco, “Amores y Errores”, cuya contundencia recuerda al primer álbum de Arctic Monkeys, especialmente en temas como “I Bet You Look Good on the Dancefloor”. A medida que avanzaba el setlist, la energía se mantuvo alta con canciones icónicas como “Resaca Pop”, alternando con nuevos himnos como “Martes, sábado” y “Mismos vicios”, manteniendo al público en constante movimiento y euforia.

La intensidad fue una constante durante todo el concierto, salvo en contados momentos en los que la banda optó por bajar las revoluciones. Canciones como “Cariño” y “Tiempo” trajeron un respiro necesario, con esta última destacándose especialmente por el uso del autotune, transportando a los asistentes a un sonido que recuerda a temas como «Instant Crush» de Daft Punk.

No faltaron las sorpresas. El grupo se permitió versionar “Titi Me Preguntó” de Bad Bunny, añadiendo un toque inesperado al repertorio, lo que fue recibido con entusiasmo por el público, que respondió con aplausos y gritos. También rescataron “Hoy”, uno de los primeros temas que lanzaron en 2019, lo que generó un vínculo nostálgico con sus seguidores más fieles.

La banda ofreció un espectáculo que, si bien ya había brillado en festivales como el FIB, Sonorama o el Bilbao BBK Live este verano, en las salas adquiere una dimensión diferente. El sonido fue impecable, y la ejecución de los temas en directo superó en muchos casos las versiones de estudio, alargando las partes instrumentales y permitiendo que los estribillos fueran cantados de manera coral por el público. Un detalle que merece mención es cómo el grupo, lejos de ceñirse a los patrones marcados por el álbum, logró darle un nuevo aire a sus canciones en directo, mostrando un crecimiento y una confianza en escena innegables.

El momento cumbre llegó en el tramo final del concierto, con un Gonzalo completamente entregado que bajó al público y fue manteado varias veces mientras seguía cantando. Temas como “Verano de los 27”, “Pastillas”, “Quién Quiere Más” y “Strokes” cerraron una noche mágica, en la que la banda dejó claro que no solo han encontrado su sonido, sino que también han logrado consolidarse como uno de los grupos más potentes de la escena actual.

Karavana demostró con creces que su segundo trabajo, Entre Amores y Errores, no es solo una evolución natural de su sonido, sino una declaración de intenciones. El álbum, lanzado bajo Vanana Records, presumiblemente será aclamado por la crítica como uno de los mejores discos nacionales del año. Las diez canciones que lo componen capturan los anhelos, miedos y glorias de una generación que busca su voz en un mundo cada vez más complejo. Cada canción es un ejercicio de brutal honestidad que, en directo, se amplifica, convirtiendo la experiencia en algo aún más visceral y poderoso.