Ferran Palau – Plora Aquí (Hidden Track Records)

Desde la más absoluta independencia, Ferran Palau ha cimentado una carrera sólida plagada de trabajos en los que ha ido experimentando con distintas sonoridades, como un niño cacharreando con juguetes y tirando de inventiva. Tras el inspirado Parc (Hidden Track Records, 2021), de naturaleza desnuda y apacible, el de Esparreguera añade sutiles elementos a su fórmula para volver a redondear otro breve pero goloso muestrario de su distinguida habilidad para armar melodías cálidas y evocadoras que atrapan al oyente con el mínimo aderezo. La esencia es la misma, pero donde antes los silencios eran un instrumento más, ahora los espacios aparecen más habitados. Algo que le distingue es su capacidad para acariciar el oído con la suave calma de su voz, como demuestra “S’estenen Flors”, mecida en un vaivén que eclosiona con un estribillo reluciente. Qué fácil parece en sus manos, qué difícil resulta en realidad.

Los elementos que hicieron de Parc un disco tan lejano a lo convencional, reduciendo al mínimo el envoltorio de sus estructuras, asoman por “Avui” y “M’encanta”, que se erigen en dos de las destacadas del conjunto, frágiles y escurridizas. Cada instrumento ocupa un espacio propio cuyo crujido resuena orgánico y casi tangible por el oyente, envolviendo los sentidos con sutileza. En sus coordenadas caben miradas que apuntan en varias direcciones: desde el folk pastoral de Sufjan Stevens al pop con mayúsculas de Stephin Merritt, con un ancla bien fijada en el nuevo pop poliédrico de Tyler The Creator o Frank Ocean.

La comunidad colaborativa que han constituido Sr. Chen, Jordi Matas y Joan Pons han dotado a cada tema de vida propia a partir de su versátil concepción del sonido. Las bases de “Snif” constatan su pericia para dotar a sus ideas de un barniz contemporáneo que tanto le distingue. Los coros que iluminan la parsimoniosa cadencia de “És Així” suman hallazgos en un transitar que recrea paisajes oníricos que el autor ha plasmado con originalidad en un corto filmado con Pablo Maestres y que se mueve entre la fantasía y la crítica, con esos monstruos que sienten y que sacan a relucir las carencias de quienes les rodean, mezclando fantasía y terror, ternura y amargura. Ese contraste tan característico en su obra con el que descolocar al oyente y sorprenderlo. Es por ello que la elección del single de adelanto “Aquí No Hi Ha Truc” no resulta para nada casual.

Y es que la lírica de Ferran Palau siempre ha encontrado en su traslación al mundo visual un firme aliado en la azarosa tarea de descifrar los mapas conceptuales escondidos detrás de sus canciones, eligiendo siempre aquellos caminos que enfocan las emociones desde la inocencia, con la libertad que otorga el no dejarse corromper por la suciedad de lo manipulado. En la línea de un Michel Gondry explorando el terreno de la música. Plora Aquí se pasa en un suspiro y deja la puerta abierta a su plácido disfrute deteniéndose en cada detalle de su cuidadoso discurso. El de un compositor dotado de una intuición que le impide caer en lugares comunes, y de una sensibilidad a la hora de transmitir emociones que lo distingue del resto de su especie.

Escucha Ferran Palau – Plora Aquí