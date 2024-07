Kasabian – Happenings (Sony Music)

Hace tiempo que Kasabian perdieron su crédito y lejos de poder optar a ser una de las próximas sensaciones del pop británico, pasaron a engrosar esa lista de artistas que alcanzaron su popularidad a principios de siglo y mantienen su carrera sin que esperemos gran cosa de ellos.

Bien es cierto que los de Leicester no lo han tenido fácil en los últimos tiempos y en lugar de separarse, decidieron seguir adelante tras, recuerden, la expulsión de su cantante Tom Meighan detenido y condenado en 2020 por agredir y humillar a su ex pareja Vikki Ager. Un hecho intolerable que hizo que sus compañeros le invitaran a abandonar el barco, mientras su guitarrista y compositor principal Serge Pizzorno, dio un paso al frente y tomó la voz y el liderazgo del grupo.

Un reinicio que llegó en 2022 con The Alchemist’s Euphoria sin demasiado fundamento, y que ahora continúa en este Happenings, en el que al menos suben el nivel. Porque sí, lo nuevo de Kasabian no es para volvernos locas, pero al menos va directo a lo que pretenden. Estamos ante 28 minutos de pura diversión. Un álbum sin relleno con diez canciones con las trazas suficientes para disfrutar de ellas, como si de una de sus vibrantes actuaciones se tratara. Y es que justo ahí radica su acierto, en captar esa energía y abarcar todas las posibilidades de su sonido, bien reflejadas desde la saltarina «Darkest Lullaby» a una pegajosa «Call» que pedía gritos una remezcla y aparte de la de Solomun, debería tener muchas otras.

Happenings tiene canciones hechas para el directo como la electrónica freak de «How Far Will You Go» o ese nuevo himno para las masas que es «Alogorithms». Es toda una fiesta de electro-rock-disco-psicodelia con su sello inconfundible, que también acierta con luminosa «Coming Back To Me Good», la vigorosa «GOAT» o el funk pegajoso de «Italian Horror». Poco más les podemos pedir.

Escucha Kasabian – Happenings