Dinosaur Jr. reeditarán ‘Farm’ con canciones extra

Dinosaur Jr. anuncian reedición ampliada por el 15º aniversario de su segundo álbum tras la reunión, Farm, lanzado originalmente en 2009. Grabado en el estudio Bisquiteen de Mascis en Amherst, Massachusetts, fue producido por el propio Mascis y ofrece la energía singular y única de una de las mejores bandas de rock de su generación.

La reedición limitada en vinilo color lima se lanzará el 16 de agosto a través de Jagjaguwar, e incluye cuatro canciones que nunca se publicaron en vinilo y que nunca se lanzaron a nivel mundial: «Houses», «Whenever You’re Ready» (versión de The Zombies), «Creepies» (Instrumental) y «Show».

Ya puedes escuchar ‘Whenever You’re Ready’ de Dinosaur Jr.

Estas serán las canciones de Farm (15th Anniversary reissue)

1. Pieces

2. I Want You To Know

3. Ocean In The Way

4. Plans

5. Your Weather

6. Over It

7. Friends

8. Said The People

9. There’s No Here

10. See You

11. I Don’t Wanna Go There

12. Imagination Blind

13. Houses (bonus track)

14. Whenever You’re Ready (bonus track)

15. Creepies (bonus track)

16. Show (bonus track)