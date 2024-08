Kim Deal anuncia su primer disco en solitario para noviembre

Kim Deal sorprendía hace algunas semanas retomando su carrera en solitario con un tema llamado «Coast», que comentó fue escrito tras asistir a la boda de su amigo Mike Montgomery cuando la banda local, The Grape Whizzers, interpretó «Margaritaville» de Jimmy Buffett. Como reza la nota de prensa «las raíces de la canción se remontan al año 2000, cuando Kim se alojaba en la isla de Nantucket, en Massachusetts. En un retiro improbable para la nativa de Ohio (“odio el sol, la playa y los deportes acuáticos”), pasó unos días difíciles en esa temporada baja en la que los trabajadores jóvenes “verifican el WAM” para conocer las condiciones para hacer surf».

«Coast» fue grabada por el recientemente desaparecido Steve Albini en su estudio Electrical Audio en Chicago. Lindsay Glover y el que fuera bajista de Morrissey Mando López, forman la sección rítmica de la canción, su hermana Kelley Deal toca la guitarra y los vientos son de la marching band de Chicago Mucca Pazza.

La que fuera bajista de Pixies y miembro de The Breeders y The Amps, anuncia ahora el que será su primer disco en solitario, Nobody Loves You More, que saldrá a la venta el próximo 22 de noviembre bajo 4AD. Un trabajo que cuenta con la participación de miembros pasados ??y presentes de The Breeders como su hermana gemela Kelley Deal, el bajista Mando Lopez, Jim Macpherson y Britt Walford, además de Raymond McGinley (Teenage Fanclub), Jack Lawrence (Raconteurs) y Fay Milton y Ayse Hassan de Savages. El LP fue mezclado por Marta Salogni y masterizado por Heba Kadry.

Con el anuncio del disco llega un nuevo tema, “Crystal Breath”, en el que muestra nuevos caminos alejados de sus habituales modos.

Escucha ‘Crystal Breath’ de Kim Deal

Estas serán las canciones de ‘Nobody Loves You More’

1. Nobody Loves You More

2. Coast

3. Crystal Breath

4. Are You Mine?

5. Disobedience

6. Wish I Was

7. Big Ben Beat

8. Bats In The Afternoon Sky

9. Summerland

10. Come Running

11. A Good Time Pushed