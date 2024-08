Oasis no iban a dar más conciertos en Europa, pero anuncian tres nuevas fechas

Oasis están de regreso con una gira de reaparición 15 años después de separarse, que promete batir todos los récords posibles. Fue el pasado 27 de agosto cuando lo confirmaban oficialmente a través de su página web y en todas sus redes sociales:

Oasis pone fin hoy a años de especulaciones febriles con la confirmación de una esperada serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda que formarán parte de su gira mundial OASIS LIVE ’25. Oasis llegará a Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín en el verano de 2025. Sus únicos conciertos en Europa el año que viene, este será uno de los momentos en directo más importantes y de los más solicitados de la década.

Las armas se han silenciado.

Las estrellas se han alineado.

La gran espera ha terminado.

Ven a verlo.

No será televisado.

Hay planes en marcha para que OASIS LIVE ’25 vaya a otros continentes fuera de Europa a finales del próximo año.

Parecía que estos iban a ser los únicos conciertos en Europa, pero acaban de añadir tres nuevas fechas como rezan sus redes en vista de la alta demanda en los registros (y eso que aún no salieron las entradas a la venta):

Due to unprecedented demand, three new UK dates will be added to Oasis Live ‘25 ?

?Heaton Park – July 16th

?Wembley – July 30th

?Edinburgh – August 12th

Tickets on go on sale this Saturday, 31st August at 9am BST: https://t.co/EtNuE2Hx6b pic.twitter.com/nLgnBtkQhL

— Oasis (@oasis) August 29, 2024