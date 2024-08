beabadoobee – This Is How Tomorrow Moves (Dirty Hit)

El revivalismo del pop rock noventero y de la primera época de los dosmiles encuentra en beabadoobee uno de los exponentes más interesantes. Denle unas escuchas en profundidad a este This Is How Tomorrow Moves de la joven artista británico-filipina, Beatrice Lau, y verán cómo asoman una serie de referencias que ella deglute, digiere y procesa con asombrosa madurez para contar con apenas 24 años.

A lo largo de las catorce pistas que componen el álbum, logra un equilibrio entre la introspección y la exuberancia propia de su edad. Un artefacto en el que se desmarca de la inocencia introspectiva de sus anteriores discos, para adentrarse en los vericuetos de una adultez que se desdobla en múltiples matices y rincones. Una combinación de estilos, que va desde el folk-pop minimalista hasta momentos de euforia guitarrera, con la que demuestra no solo su versatilidad, sino también su disposición a evolucionar sin renunciar a las raíces que la han definido desde sus inicios.

Grabado en el icónico estudio Shangri-La de Rick Rubin en Malibu, disfrutaremos de una producción más desnuda y centrada en la melodía que en obras anteriores, que nos traslada a diferentes estados. Ahí está la inicial «Take a Bite», construida sobre suaves riffs y una dulce melodía que encapsula la esencia de beabadoobee, pero también «California», con un sonido más contundente. Un power pop con gotas de grunge blandito de lo más apañado donde las guitarras se vuelven más ásperas y el ritmo se intensifica. La introspección llega con «Tie My Shoes» y «Girl Song», donde navega por las ansiedades de la vida adulta a través de un minimalismo que contrasta el peso de sus letras. El toque eminentemente acústico de «Tie My Shoes» recuerda a sus primeros trabajos, mientras que «Girl Song», casi exclusivamente basada en el piano, es una confesión suave y melancólica, donde sus registros vocales toman el protagonismo en una pieza tan desnuda, como edulcorada.

La preferimos cuando sorprende con su versatilidad, al construir muros de guitarras («Post») o cuando se adentra en territorios sonoros inexplorados, como las deliciosas percusiones y arreglos de vientos de «Ever Seen» o la bossa lo-fi de esa joyita que es «A Cruel Affair». El álbum cierra con «This Is How It Went», en la que describe la vida tras una ruptura; poniendo fin a un interesante trabajo sobre el paso del tiempo, la exploración y los altibajos propios de alguien de su edad, a base de honestidad y unas canciones que pierden algo de fuelle cuando se ralentizan, pero atrapan cuando se aceleran.

Escucha beabadoobee – This Is How Tomorrow Moves (Dirty Hit)