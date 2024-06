Kula Shaker – Natural Magick (Strange Folk Records)

Al volverse a juntar la formación original de los londinenses Kula Shaker para grabar el irisado, fresco y vivaz Natural Magick, en este 2024,… ¿ha logrado este mismo grupo al menos igualar sus primeros, imbatibles y formidables álbumes de la década de los 90 como K (1996) o Peasants, Pigs and Astronauts (1999)?

Rotunda y definitivamente, sí.

Y es que estamos ante uno de los discos mejor planteados y más protuberantes de todo el año…

Recordaremos que a todo aquel al que le plazcan las canciones al estilo hindú de George Harrison con The Beatles, como “Within you, without you “ o “Love you to” o también, The Yardbirds y su “Heart full of soul”, pues le transmitimos aquí que, durante su arrollador retorno musical denominado “Magia Natural”, los monarcas del neo-raga rock como son Crispian Mills (voz principal y guitarra), Alonza Bevan (bajo y coros), Jay Darlington (teclados) y Paul Winter-Hart (batería) continúan reinventando, modernizando y amplificando, de modo fabulosamente resplandeciente y potente, esas psicotrópicas fuentes sesenteras.

Esa misma esencia y alma orientales de los magnos ingleses Kula Shaker la hallamos, por ejemplo, por medio de la magníficamente acelerada e irresistible “Indian Record Player”, de una bella y azucarada versión de “Chura Liya” (¡donde también se injertan resonancias de frontera mejicana!), de la animada “Something Dangerous” (¡ojo! sobrevuelan, además, aquí ciertos influjos de Simon y Garfunkel e incluso de Bob Dylan y es que los destacables Kula Shaker se atreven a mixturar todo tipo de refracciones armónicas) o de la emotiva “Happy Birthday” (con innumerables referencias textuales sobre la propia India, recalcamos nuevamente).

Continua el mismo George Harrison influenciando, relativamente, a Kula Shaker a través de la entrecortada, fluida y bailable “Gaslighting” (en concreto, en el estribillo de esta tonada se percibe el mismo énfasis vocal del tema beatlemano “Taxman”, de 1966). Por cierto que Crispian Mills y compañía parecen quejarse de los impuestos, al igual que el mismo Harrison en el propio año 66, durante el contundente, directo y punzante rock and roll “Idon’twannapaymytaxes” (curiosamente, los Shaker escribieron el título con todas las palabras juntas); además de que la cincuentera, romántica y “hawaiana” balada “Give me tomorrow” recuerda, nítidamente, (sobre todo en la manera de cantar del mismo Mills) al precioso “feeling” de composiciones “harrisonianas” de cualquier época de éste último; bajo mi modesto prisma personal.

No te pierdas tampoco ni un solo instante de la sinuosa y adherente “Waves” (imposible escaparse de su coro “Sha-na-na-na, sha-na-na-na”, por ejemplo), de la discotequera canción-título “Natural Magick”, de la reposada, quebradiza y levemente psicodélica nana “Stay with me tonight”, del rap-funk jugosamente perezoso y “fumeta” calificado como “F-bombs” (con versos altamente explosivos, efectivamente), de la melancólica, épica y sensible “Whistle and I will come” o de la surfera y agradable “Kalifornia Blues”.

En lo referente, únicamente, a pura calidad musical…¿debieron y deben ser considerados los portentosos Kula Shaker a la misma altura que sus insignes coetáneos aparecidos en los años 90 como Oasis, Blur, The Black Crowes, Suede, Nirvana o Pearl Jam?

Rotunda y definitivamente, sí.

Así pues, apuntalaremos que el cuarteto londinense nos vuelve a deslumbrar ahora con Natural Magick como ya efectuaron tres décadas atrás con sus primerizas jugadas discográficas.

El descomunal talento de Mills, Bevan, Darlington y Winter-Hart permanece enteramente íntegro y en su inmejorable cometido artístico les auxilian, además, una serie de muy eficaces colaboradoras como Laboni Barua (voz), Alanoud Gigante (voz), Layla Assam (coros) o Heather Miles (susurros) y varios duchos cooperantes como Himanish Goswami (tabla y bongos), Olivier Leclerq (sitar) o Tao Sauvenière (violines); entre otros/as.

Se podría jurar que no te arrepentirás si adquieres el muy atrayente envite de Kula Shaker para este 2024.

Propongo a Natural Magick como uno de los 10 mejores LPs del año, indiscutiblemente.

Escucha Kula Shaker – Natural Magick