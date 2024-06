Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Russian Red – Eclipse total

Lady Ma Belle – La chica de las Converse

SOPHIE – Reason why (feat. Kim Petras & BC Kingdom)

Luback, Tangerine Flavour – Head down, high flight

Kim Gordon – ECRP

Dorian & Santiago Motorizado – El sur

Carolina Durante – Joderse la vida

Kitty Solaris – Go with the flow

Venga, Bea – Medio drogadas

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Parquesvr – The last of us

Siguiendo con su excelente racha de sencillos en lo que va de año, Parquesvr han publicado esta semana una canción inspirada en una de las series más exitosas de los últimos años a nivel mundial: The Last of Us. Una reversión de la serie de HBO en clave sonora que bebe del espíritu de la rumba-rock de principios de los años 90, con ecos al sonido más festivo de grupos como Los Rodríguez, Gabinete Caligari o Los Coyotes pero sin perder el sarcasmo y la bilis punk que caracterizan al combo madrileño.

Sexy Zebras – Días de mierda

El trío madrileño Sexy Zebras han presentado esta semana la canción «Días de Mierda», un manifiesto ultramelódico y frontal que oposita a la canción alternativa del verano. Se trata del primer adelanto de lo que será su próximo disco, el primero de ellos que lanzarán con el sello DRO. «Días de mierda» es, además de un grito de autoafirmación para la propia banda, un mensaje global sobre hacerse fuerte en momentos de vulnerabilidad.

The Cat Empire – La gracia

The Cat Empire acaban de compartir nuevo videoclip y single: «La Gracia». Un tema que dedican a nuestro país, que visitarán en los próximos días en una gira que, de la mano de Houston Party Music, pasará por Madrid, Murcia (sold out), Valencia, Barcelona, Santander y Santiago de Compostela (entradas aquí). La canción, la primera que publican tras fichar por BMG Australia, se inspiró en el primer viaje de su trompetista Lázaro a España como miembro de la banda. Ha sido coescrita por el cantante Félix y con la voz de la bajista Grace Barbe cantando en su criollo nativo junto a los artistas flamencos de Melbourne Arte Canela.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.