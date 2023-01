Sleaford Mods anuncian nuevo disco, Uk Grim, que será lanzado a través de Rough Trade Records el 10 de marzo de 2023, un nuevo paso para este dúo de post-punk electrónico, uno de los más ácidos y necesarios de la escena.

La continuación de Spare Ribs (2021), es una mirada urgente y sabia de la vida y la realidad áspera de nuestra época. Verdaderamente el sonido de ahora, no solo en términos de ideas y problemas que invocan las fuertes palabras de Jason Williamson, sino también gracias a la producción innovadora e inmersiva de Andrew Fearn, que en este lanzamiento ha visto a la pareja colaborar en canciones con la potencia creativa de Jane’s Addiction. , Perry Farrell y Dave Navarro, y con Florence Shaw, la voz distinta y vital en el corazón de la banda británica Dry Cleaning.

Hablando de las fuerzas que han desencadenado la protesta poética en el corazón de este disco, al igual que con sus antepasados ??musicales como The Clash o The Jam, Sleaford Mods revela que la indignación que sienten está subrayada por el amor por las personas y los lugares que los rodean, haciendo del disco tanto una celebración de los individuos y los idealistas como un ataque a las clases dominantes que persiguen sus propias agendas egoístas con creciente desesperación.

“Tal vez estamos orgullosos del país. Tal vez estemos orgullosos de ser ingleses”, explica Williamson. “Tal vez estoy orgulloso de las horribles calles grises y el clima de mierda y las modas estúpidas en las que me encuentro invirtiendo. Es solo que el inglés del que estamos orgullosos no se parece en nada al inglés que las autoridades quieren tratar de promover”.

Hoy conocemos la canción que le da título, «UK GRIM» que llega con un vídeo dirigido por el artista de collage británico y satírico Cold War Steve, quien ha creado una serie de obras originales salvajes pero satíricas para la colaboración. Este es su primer video musical y su primera animación, habiendo ilustrado portadas para la revista Time y The New Statesman.

Escucha ‘UK GRIM’ de Sleaford Mods

Estas serán las canciones del disco:

UK GRIM

D.I.Why

Force 10 From Navarone – Ft. Florence Shaw

Tilldipper

On The Ground

Right Wing Beast

Smash Each Other Up

Don

So Trendy – Ft. Perry Farrell & Dave Navarro

I Claudius

Pit 2 Pit

Apart From You

Tory Kong

Rhythms Of Class

Foto: Ewen Spencer