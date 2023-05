Bonnie Prince Billy tendrá nuevo álbum en agosto

Bonnie Prince Billy ha anunciado el lanzamiento de su próximo álbum titulado Keeping Secrets Will Destroy You, el cual estará disponible a partir del 11 de agosto a través del sello discográfico Domino. Este trabajo fue grabado en Louisville por el talentoso productor Nick Roeder y cuenta con la destacada participación de varios músicos de renombre local, así como educadores musicales de gran trayectoria.

La inclusión de tantos intérpretes de la comunidad musical y expertos en el arte sonoro en esta banda no solo se traduce en la fluidez y armonía que se experimenta en cada momento del álbum, abarcando un amplio espectro de géneros que van desde la música clásica hasta el folk ácido japonés y más, sino que también aporta un sentido de comunidad, herencia y triunfo que constituye el núcleo vital y esencial de esta música.

Bonnie ha revelado el primer sencillo de Keeping Secrets Will Destroy You con un cautivador vídeo para la canción «Bananas». Esta balada azul de devoción se encuentra impregnada de misterio y picardía en igual medida. Sobre las espartanas figuras de guitarra que evocan el estilo de producción clásico presente en «Master and Everyone», la interacción entre Bonnie y Dane Waters en forma de llamada y respuesta transmite un amor profundo que trasciende las barreras y da lugar al florecimiento de las flores en el desierto, las grietas en la acera y hasta el mismísimo Marte.

Escucha ‘Bananas’ de Bonnie Prince Billy

Estas serán las canciones de ‘Keeping Secrets Will Destroy You’ de Bonnie Prince Billy:

Like It Or Not

Behold! Be Held!

Bananas

Blood Of The Wine

Sing Them Down Together

Kentucky Is Water

Willow, Pine and Oak

Trees Of Hell

Rise And Rule (She Was Born In Honolulu)

Queens Of Sorrow

Crazy Blue Bells

Good Morning, Popocatépetl

Foto: Elsa Hansen Oldham