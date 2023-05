Grande Amore presenta ‘Onde ela me quer levar’

Grande Amore, proyecto liderado por Nuno Pico, lanza otro sencillo del que será su nuevo álbum titulado II.

«Onde ela me quer levar» llega después de «Pelea» y es especial ya que es la única canción del nuevo trabajo que habla de amor. Especial porque, sin dejar de lado el rock que caracteriza a Grande Amore, en este tema coquetea con el pop. Especial porque llega acompañada de un videoclip que enternece; una pieza en la que Pico comparte la historia más auténtica: la suya. Y es que el vídeo recoge, por encima de todo, una infancia feliz. La mirada natural de aquel niño y su inocencia se cruzan con la actualidad en ese paseo de Clara Redondo, marigrep y Nuno Pico por Santa Eulalia de Frexulfe, parroquia en la que se crió el artista y a la que pretende homenajear en esta pieza audiovisual; a modo de agradecimiento, por todo lo que supone para su familia.

Con una base electrónica que arrastra,»Onde ela me quer levar» está inspirada, en lo que al plano musical se refiere, en The Sisters of Mercy. Suena alegre, divierte, engancha.

Escucha ‘Onde ela me quer levar’ de Grande Amore

Próximos conciertos de Grande Amore

· 27/05 · A CORUÑA (Sala Inn) · ENTRADAS

· 03/06 · MADRID (Sala Clamores) · ENTRADAS

· 15/07 · PORTAS (PortAmérica) · ENTRADAS

· 03-05/08 · BUEU (Sonrías Baixas) · ENTRADAS

· 27-28/10 · CHANTADA (O Castañazo)) · ENTRADAS