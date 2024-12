Las Petunias (Sala El Sol) Madrid 28/11/24

Las Petunias lo conforman Elsa, Colla y Cecilia, y son una banda de Madrid con más de tres años de trayectoria a sus espaldas, a pesar de que ellas apenas superan la veintena. Desde 2021, en base a cajas de ritmos, gritos y sintetizadores, las antes conocidas como ‘The Petunias’ han tenido un crecimiento más que natural y merecido en todos los sentidos posibles. Así, tres años después de darse a conocer en el Autoplacer de 2021, han llenado la Sala El Sol. Y es que, a excepción de los conciertos solidarios por la DANA en los que participaron, el trío madrileño jamás había tocado sobre ese escenario. Y para ser la primera vez, la sala estaba más que llena, apoyada por un público que además fue de lo más puntual.

¿El motivo? A las doce de la noche del jueves 28 al viernes 29, iba a salir a la luz el que sería su primer disco, titulado Creo que soy de porcelana, haciendo alusión a una frase dentro de una de las canciones. Por lo tanto, la fecha se consideró la presentación del mismo. Un primer larga duración que está compuesto en su mayoría por singles que llevamos conociendo desde hace bastante más de un año, cuando salió «Audi 4 latas», que se ha convertido en un himno generacional sobre la amistad.

Como ya se ha mencionado, lo que se vivió el otro día en la Sol fue un sold out sin precedentes: pocas veces se ha visto una sala tan a rebosar. Y cabe destacar que el sold out lo han conseguido ellas solas, sin banda telonera. Innegablemente, eso acarrea ciertos nervios en el grupo, pero se fueron superando conforme avanzaba la noche, pudiendo ver incluso un avance de calidad dentro del mismo concierto. Para destensar, el show comenzó con la proyección de un vídeo de las tres amigas hablando sobre el disco que estaba por salir. Nada más entrar, llamó la atención las camisas que llevaban, impresas con el nombre de éste. De hecho, regalaron camisetas con la misma serigrafía. Además, hubo dos cambios de vestuario durante la noche: unas camisetas con los nombres de cada una de ellas intercambiados entre sí, y el merch del nuevo disco, que despide por fin a la clásica camiseta azul marino que todo el mundo tiene en su armario y que ha sido parte del motivo de su fama.

Hace más de un año, Alavedra tocaron en Café la Palma e hicieron un show en el que iban avisando sobre qué canciones no se iban a volver a tocar en directo tras la salida de un nuevo disco. Las Petunias referenciaron exactamente este momento — pues Dani, Bearoid, es su productor —, y aprovecharon el concierto para despedirse de temas míticos como «Jowar Goloubich», entre otros. “Esto es un funeral”, dijeron. Al tocar «Jowar Goloubich», cambiaron parte de la letra para referenciar la noche que estaban viviendo: “en cambio yo, hago sold out en la Sala El Sol».

Aunque ya habíamos podido escuchar más del 90% de las canciones del disco como singles, el grupo había decidido reservarse muchas de ellas, por lo que el jueves pasado escuchamos algunas por primera vez en directo. Entre ellas, temas como «Ultrasur», «Mercerías las justas», «Cuando tengas frío» e incluso «Egoísta», que salió hace más tiempo. Siguiendo las baladas, pudimos escuchar también «Sezar Blue», que no suena con tanta frecuencia.

Pero sin duda, el momento más esperado era el de descubrir cuáles eran las dos canciones que todavía no habían salido. Tituladas «Shhh» y «Marcelo Criminal», cada una se podría decir que era de su padre y de su madre. La primera; un tema punk en toda regla, siguiendo la línea de su exitosa «b0mb4». La segunda, por su parte, engañaba con el nombre referenciando al artista murciano, pues era nada más ni nada menos que una cover de «Mantenlo Criminal», del rapero Jarfaiter, cambiando básicamente toda la letra incluyendo por ejemplo una referencia a la Wurli en la que es la línea más famosa del tema original. Al final, en el concierto pudimos escuchar íntegramente tanto el nuevo disco como el EP que sacaron el año pasado, Nunca no he llorado, con temas como «Perico» o «La cena», entre otras.

Para cerrar la noche tenían preparado el último single previo al disco, «Si se muere tu perro», pero el público insistió y hubo lugar para dos bises más. Habiendo abandonado ya su clásica cover de Alaska, Las Petunias optaron por que el público decidiera qué iban a tocar. Aunque gran parte coreaba «Autopsia», al final sonó otra de sus primerísimas canciones del mini-EP Sid y casi sale bien: «Quiero verte». Bastaría con mencionar «Me lo paso bien», que no sonó, y ya habríamos listado prácticamente toda su discografía, corta pero potente. De todos modos, el concierto terminó de la manera más especial posible retomando la canción con la que abrieron: ‘Elche Winnie’, ahora cantada con los nervios fuera del cuerpo y con el permiso de bajar a bailar con el público.

En definitiva, Las Petunias son el grupo del momento. Si bien este año hay una gran competencia de ‘discos del año’; ‘Creo que soy de porcelana’ debería ser uno de ellos. Y es que quienes las seguimos llevamos más de un año recorriendo el avance del disco, desde «Audi 4 latas» hasta «Si se muere tu perro», viviendo cada lanzamiento como un potencial himno. Una vez más, no han conseguido defraudarnos. Sin duda son uno de los mejores grupos que tenemos en la escena joven nacional. Una escena que merece algo más de respeto y de cariño para que iniciativas como la suya sean posibles, y puedan dar voz a la Generación Z como testigos de la misma. Un directo impecable de divertido, calidad técnica que solo va hacia arriba, y sobre todo unas letras y melodías llenas de rabia con las que gritar y saltar llorando. Fieles a su ‘punk mono’, Las Petunias lo han vuelto a petar, y ahora a lo grande, al tamaño de la Sol. Seguiremos con ellas.

Fotos Las Petunias: Amanda D. Marcos