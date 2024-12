Para celebrar el galardón de los Premios iVoox 2024 no se me ha ocurrido nada mejor que hablar de otros proyectos a los que admiro y que tienen todo mi respeto y cariño como Rock and Roll Animal, , El Ecualizador, Rock Bottom Magazine, Lost Satellite, Muzikalia y la Wurlitzer Records.

¡¡GRACIAS a todas las personas que con su voto nos han dado la victoria en la categoría de Música!!