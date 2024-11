LCD Soundsystem vuelven con ‘X-Ray Eyes’

LCD Soundsystem sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de «X-Ray Eyes», su primer sencillo nuevo desde el álbum American Dream de 2017, aunque podríamos decir que es el segundo, si contamos esa «New Body Rhumba» que aparecía en la banda sonora de la película de Netflix de Noah Baumbach, White Noise, protagonizada por Adam Driver, Don Cheadle y Greta Gerwig.

El tema debutó el 22 de octubre en el programa Soup To Nuts de NTS Radio, conducido por DJ anu, quien insinuó que la canción se lanzaría oficialmente en breve. Esta revelación coincide con un periodo de intensas giras para la banda, que pasó recientemente por Kalorama Madrid y ya ha anunciado su presencia en la próxima edición de Primavera Sound.

La nueva canción de los de James Murphy cabalga sobre un ritmo pulsante y una estructura pegajosa, reminiscentes de temas anteriores como «Yeah», «Losing My Edge» y «Time To Get Away». La voz hipnótica del cantante entona sobre cómo sus «ojos pueden ver a través de tu disfraz» y desarrolla una narrativa costumbrista.

La verdadera noticia es que «X-Ray Eyes» es el adelanto de un nuevo álbum que LCD Soundsystem lanzará en algún momento de 2025.

Escucha ‘X-Ray Eyes’ de LCD Soundsystem