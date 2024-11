Dónde ver el concierto en streaming de The Cure

Tras dos sencillos, varios pequeños fragmentos adelantados y una bonita campaña de promo, tenemos con nosotros Songs Of The Lost Word, el decimocuarto disco en la carrera de The Cure, y el primero en nada menos que 16 años.

Como decimos en la reseña del mismo, «una oda nihilista sobre el final del camino, la inexorabilidad, el dolor, las pérdidas y la futilidad de la vida». Para asistir a su presentación mundial habrá que esperar un año, ya que el grupo tiene tan solo programado un concierto especial para hoy mismo, aparte de dos conciertos que ha realizado para la BBC y que ya están en línea.

Un show que se celebrará hoy 1 de noviembre en la sala Troxy de Londres que también será retransmitido por Youtube a partir de las 21.0o (hora española).

Aquí puedes seguir el concierto de The Cure:

The Cure ya ha grabado dos conciertos especiales para BBC 6 Music y BBC Radio 2, antes del lanzamiento del disco. Dos sets exclusivos en el BBC Radio Theatre en el Broadcasting House de Londres, donde repasaban viejos clásicos junto con algunas canciones nuevas.

El set de la banda para 6 Music se emitió junto a una entrevista especial con Huw Stephens ayer, 31 de octubre, mientras que su sesión para Radio 2 se llevará a cabo frente a una pequeña audiencia el 30 de octubre y se emitió en la emisora con Jo Whiley.

Estas fueron las canciones interpretadas para la BBC 6:

Plainsong, Lastdance, I Can Never Say Goodbye, Burn, And Nothing is Forever, At Night, A Forest, All i Ever Am, Prayers for Rain, Disintegration.

Disfruta aquí la actuación para BBC 6