Llegan las finales de Mad Cool Talent by Vibra Mahou

Hoy arrancan las finales de Mad Cool Talent by Vibra Mahou. Durante los días 29, 30 y 31 de enero la sala Jaguar (Lula Club, Gran Vía 54) acogerá tres noches con apertura de puertas a las 19:30 horas y entrada gratuita, para descubrir los nuevos valores.

Un año más, Vibra Mahou y Mad Cool Festival se unen para respaldar la música en directo y la cultura. Una colaboración que reafirma el compromiso por mantener viva la música, apostar a los talentos emergentes y seguir fomentando experiencias en vivo.

Estas son las bandas que actuarán:

Ashleys

CANTEO!

Carlota Urdiales

Cecé & The Soul Kitchen

Espíritu System

Florenziano

Hazme Caso

Hoonine

Julia Bengala & Los Tigres

JØL

LAVIN

Los Acebos

Miss Blanche

PRENDA

Rodrigo Ramírez

sélpide

Sonny Cash

The Vil Veins

TRONKAS!

Wasabi Cru

will kolak

Así quedan las finales de Mad Cool Talent by Vibra Mahou