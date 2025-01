Washed Out comparte su actuación en KEXP

El pasado mes de junio se publicó el quinto álbum de Washed Out, Notes From a Quiet Life. La música del proyecto de Ernest Greene siempre ha levitado sobre una frontera atemporal. Puedes sentirlo en su voz envolvente y amorfa, sus amplios paisajes sonoros y su melancólica narración.

En 2021 dejó Atlanta para regresar al campo que conoció cuando era niño. Donde una vez el escapismo inundó sus pensamientos, hoy está preocupado por el universo de sorpresa en la realidad que lo rodea. Llamó a la antigua granja de caballos a la que se mudó “Endymion” (en honor al poema pastoral de John Keats sobre un pastor enamorado, su primera línea: “Una cosa bella es una alegría para siempre”). Ha dado forma a todo lo que ha creado allí, desde su música hasta la dirección creativa de sus álbumes y sus experimentos de arte visual a gran escala.

Hace pocos días lo presentaba en los estudios de la radio de Seattle KEXP, donde interpretaba las siguientes canciones:

Say Goodbye

Running Away

Second Sight

Waking Up

Disfruta la actuación de Washed Out en KEXP

Foto: Landon Speers