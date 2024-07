Los Fulanos versionan a New Order

Miguelito Superstar, en colaboración con Manuel Dabove, productor del aclamado álbum debut de Los Fulanos, Si esto se acaba, que siga el boogaloo, ha creado dos versiones electrizantes que son pura dinamita. La primera, su «Why Don’t We Do Some Boogaloo?», ya un clásico local, se une a una reinterpretación de «Blue Monday», el icónico himno de New Order, que en manos de Los Fulanos, se transforma en un enérgico y casi irreconocible golpe de Latin Funk, gracias a la maestría de estos campeones del latin soul mediterráneo.

Ambas pistas han sido tratadas con especial cuidado. Miguelito ha recuperado algunos breaks clave de las sesiones originales y ha destacado la sección rítmica, convirtiendo este lanzamiento en una pieza imprescindible para cualquier pista de baile.

Escucha ‘Blue Monday’ y la nueva versión de ‘Why Don’t We Do Some Boogaloo?’ de Los Fulanos