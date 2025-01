Pixies estrenan el vídeo de ‘Jane (The Night te Zombies Came)

Pixies han vuelto con el algo decepcionante The Night the Zombies Came, del que te contamos: «La energía subversiva que les define parece ausente en este trabajo, que se apoya más en una nostalgia moderada que en una verdadera reinvención.

A pesar de las referencias al horror y la muerte —con las que los Pixies han coqueteado desde sus inicios—, el álbum no logra capturar ese espíritu abrasivo y surrealista de sus primeras producciones y queda incluso lejos de su versión reciente. Pólvora mojada».

La banda de Black Francis, Joey Santiago y David Lovering, además de la ex componente de Band of Skulls, Emma Richardson, que ha sustituido a Paz Lechantin, han entregado un disco que baja un peldaño respecto al convincente Doggerel (2022), pero eso no quita para que incluya algunas grandes canciones como el tema que lo abre y ahora estrena videoclip realizado por Liam Maxwel.

Concierto de Pixies en Granada

Los de Boston volverán a nuestro país el próximo mes 9 de mayo de 2025, fecha en la que aterricen en el Palacio de los Deportes de Granada, en la que se anuncia como única visita del grupo a nuestro país este año.