Rigoberta Bandini – Jesucrista Superstar (Rigoberta Bandini)

Una gran teta de poliespan y metal inundó el escenario. Simbolizaba una bola del mundo coronado por un pezón king-size. Lo llamaron “tetamundi” y fue el momentazo del 2022 en el Benidorm Fest, pero “Ay Mamá” no pasó el cribado de público y jurado en favor de una “SloMo” interpretada por Chanel que representaba otro tipo de mensaje feminista y liberador. Entre el homenaje a todas las madres del mundo y la sensualidad del cuerpo danzarín y deseante de estímulos húmedos, ganó la segunda.

Paula Ribó Gónzalez y la organización de ese certamen obtuvieron buenos dividendos de la canción. Se convirtió en un éxito viral llegando a copar el número uno en ventas en España certificando todo un Disco de Oro. Además, la tonada de marras acabaría por rellenar horas en los medios de comunicación, y ciertos partidos políticos que se dicen de izquierdas la escogieron para abanderar el mensaje feminista y de empoderamiento actuando como si de camisetas de Judas Priest en un H&M se tratara.

La oportunidad de negocio seguía latente, y por eso en su debut con La Emperatriz (2022) se volvió a incluir para no perder ese nicho de mercado que se había instaurado entre el segmento más benigno del feminismo y el ambiente gay o queer. «Me retiro un rato largo» anunciaría en sus redes sociales tras el éxito obtenido y el sold out en sus conciertos. Esta retirada se debió a la mala gestión de la celebridad (algo normal y que le pasa a muchos artistas que alcanzan la fama de la noche a la mañana y no saben poner límites), y también por motivos de crianza.

El nuevo disco de la barcelonesa ya está aquí. Vestida como una cheerleader aparece sonriente en la portada y ya se anuncian “no hay entradas” en Madrid para su próxima gira. Todo este tiempo transcurrido sin grabar nada no sabemos si le pasará factura, pero escuchando este Jesucrista Superstar (Rigoberta Bandini, 2025) parece como si se hubiese editado al poco tiempo del anterior. Nada nuevo bajo el sol.

Los mensajes de empoderamiento mainstream continúan rigiendo a lo largo de un disco excesivo (22 canciones; más de una hora de duración), y ahí están para corroborarlo tanto la inicial “Star”, como “Simpática Pero Problemática” (que parece sugerir su mala experiencia post reconocimiento) y “Enamorados”, un medio tiempo bastante hortera sobre amores primerizos.

De nuevo, de forma bastante mesiánica, la figura femenina – en este caso “Pamela Anderson” – se emplea en un intento de resignificar a un icono para hacer de ella una mercancía para todos los públicos y alejada de la male gaze. “Todos somos Pamela”, claro, ahora todos queremos que seas feliz, y si es a ritmo de Queen, pues mejor. El guiño en el título a Battiato en “Buscando Un Centro De Gravedad Permanente” es otra muestra de cómo la producción se encarga de maltratar una buena idea melódica en aras de impostar un aire arty a los temas a base de la inclusión de diferentes ritmos inconexos, paradas para después no desfallecer escalando estribillos invasivos, y riffs indigestos sacados de bibliotecas de ordenador bajo el epígrafe de “música para gente malota”.

Se unen a Rigoberta Bandini estrellas invitadas como Luz Casal en “Canciones Alegres Para Días Tristes ?” que la letra parece un manual de autoayuda escrito por Paulo Coelho; Carmen Lancho le da réplica con su bonita voz en “Aprenderás”, otra canción psicoterapéutica que hará las delicias de los fans más sensibles; Juliana Gattas de los argentinos Miranda! pone voz en la bonita toma de electropop “Todas Tienen Ganas De Jaleo” que es como “Las Campanas Del Amor” en la era Netflix; mientras que Rémi Fa declama sobre la arbitrariedad del amor, y salen a colación Greta Thunberg, las aguas de Vichy, los tampax, y todo esto en versos tan cuidadosos como “soy como un paquete de cromos, lo juegas todo a la suerte”.

Escucha Rigoberta Bandini – Jesucrista Superstar

