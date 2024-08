Martha Skye Murphy – Um (AD 93)

En una entrevista en la revista digital The Quietus la londinense Martha Skye Murphy comentaba que su primer disco estaba muy inspirado en las películas de espionajes cuyo eje temporal era la Guerra Fría. Films de espionaje en donde las mentiras se confundían en tramas repletas de traición, juegos de espionaje y secretos no desvelados. La portada de UM (AD 93, 2024) es un buen ejemplo es esta estética llevada a la actualidad: la artista, con expresión hierática mira a un punto indefinido mientras es sometida a un detector de mentiras. La música de Murphy se despliega a través de un crisol de sonoridades atiborradas de misterio, de inusitada belleza tejida entre capas de intrigantes texturas.

La inicial “First Day” sirve de breve interludio -con ruidos grabados del exterior- que enlaza con la belleza fronteriza de “Need” (con ayuda a la guitarra Roy Montgomery) que contiene referencias al Out Of Season, el disco que hicieron al alimón Beth Gibbons y Rustin Man, e incluso la tesitura de voz es casi una mímesis. La siguiente, “Pick Yourself Up”, refuerza los parecidos razonables con Gibbons aunque esta vez habría que incluir en la ecuación a Kate Bush, situándola en el territorio del folk de campiña del último disco de la cantante de Portishead. Un arranque inmejorable.

“Theme Parks” es un tema que está envuelto en arreglos de sintetizadores y de cuerda con conexiones a la ingravidez de Julee Cruise, y que está inspirada en los “no-lugares” -término que acuñó el antropólogo Marc Augé– como los casinos; espacios en los que la noción temporal se pierde deliberadamente, y que enlaza, a su manera, con los temas que los aeropuertos sugerían a Brian Eno. Los sonidos pregrabados y la voz doblada en “Spray Scan” tienen el potencial de recrear un escenario de indolente psicodelia. La guitarra acompaña el susurro de “Kind” que va progresando envuelta en una colcha de sintetizadores y loops, y acaba este fenomenal disco con” Forgive” (junto a claire rousay): un piano dibuja una melodía enmarañada por sonidos de field recording que refuerzan su pálpito hauntológico, entran los instrumentos de viento intermitentemente, un susurro de voz se adentra en las notas como queriendo reivindicar su agencia no fantasmática. “That’s enough”. Fundido a negro.

Escucha Martha Skye Murphy – Um