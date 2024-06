Nathy Peluso – GRASA (5020 Records/Sony)

Desde que debutara la argentina Nathy Peluso con su disco largo Calambre (2020) -antes ha ido publicando mixtapes y sencillos en plataformas digitales en donde llegó a batir récords de escuchas- su carrera ha ido en continua ascensión. Se ha subido a escenarios tan prestigiosos como el Sónar o Coachella, y ha recibido muy buenas críticas en medios especializados. A todo esto hay que añadir que la abalan siete nominaciones a los Grammy latinos- ganando al de mejor disco de “música alternativa” (y lo entrecomillo porque no deja de ser curioso cómo la industria categoriza hasta el ridículo-, y por estos lares nos empezamos a fijar en ella por su colaboración con C. Tangana en la estupenda bachata titulada “Ateo”, un tema que causó no poco revuelo entre las mentes biempensantes porque se rodó el video en la Catedral de Toledo.

Con GRASA (5020 Records/Sony, 2024) se pronuncia de forma alto y claro como una artista que tiene muchas cosas que decir en la música urbana, y nos adentramos en un fabuloso disco en donde hibrida diferentes estilos con un flow irresistible.

Su fuerza vocal y una producción potente se dan la mano para urdir un cancionero que no tiene desperdicio y que, además, se complementa con una serie de videos que sirven de correlato a su obra más ambiciosa. La heterodoxia de Peluso no tiene nada de impostura, y de ahí salen temas contundentes y voluptuosos. El bolero lo borda en “CORLEONE” en forma de homenaje a La Lupe; los ritmos trap -con excelentes bases de ritmos abruptos y acelerados- sirven de colcha para temas como “APRENDER A AMAR”, “LEGENDARIO” o “TODO ROTO” -junto a ca7riel y Paco Amoroso– con reminiscencias a los experimentos de tímbrica convulsa de Arca.

Las colaboraciones suman en esta bacanal del ritmo: C. Tangana se confiesa brevemente en “NO LES CREO NADA”, Lua De Santana rapea bajo los ritmos inflados de graves de “MENINA”, Duki trapea al alimón con Nathy en “MANHATTAN”, y Devon Hynes (Blood Orange) produce la dulce melodía acústica de “EL DÍA QUE PERDÍ MI JUVENTUD”. A todo esto, añadamos temas tan pegadizos como la salsa de “LA PRESA”, el drill infeccioso en “LA MENTIRA”, el soul galáctico que alza la enorme “REMEDIO”, hasta finalizar con “MAMÁ” recurriendo a un medio tiempo que es pura ambrosía para los oídos.

