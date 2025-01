Los discos más esperados de 2025, en 20 álbumes

Una vez dejadas atrás las fiestas navideñas, podemos dar por inaugurado el año. 2025 ya está aquí en toda su plenitud y como es habitual, nos deja muy expectantes ante los sonidos que traerá.

Cerrábamos la pasada temporada con el habitual repaso de documentales, libros musicales, artistas emergentes, conciertos y festivales, las 100 mejores canciones de 2024 y los mejores discos nacionales e internacionales, y hoy nos toca mirar al futuro y anticipar lo que está por venir.

Como solemos hacer en Muzikalia, te traemos una selección de los discos más esperados del año, nada menos que 20 álbumes de aquí y de allí, para que vayas apuntando en el calendario.

Estos son los discos más esperados de 2025

Franz Ferdinand – The Human Fear (10 de enero)

Franz Ferdinand regresan con nuevo disco, The Human Fear, un álbum producido por Mark Ralph, con quien ya trabajaron en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action. Once nuevas canciones grabadas en los estudios AYR en Escocia, que reflexionan acerca de los miedos más profundos y cómo superarlos y aceptarlos.

Como comenta Alex Kapranos: “Hacer este disco fue una de las experiencias más positivas que he tenido. El miedo te recuerda que estás vivo. Creo que todos estamos de alguna manera enganchados a esa emoción que puede darnos. Cómo respondemos a ello muestra cómo somos los seres humanos. Así que aquí tienes un montón de canciones que buscan la emoción del ser humano a través de los miedos”.

Cala Vento – Brindis (17 de enero)

Cala Vento darán continuidad a su último disco, Casa Linda, con Brindis, el disco de versiones con el que se celebrará el décimo aniversario del dúo del Empordà.

La banda de Aleix y Joan nos invita a un curioso viaje que nos llevará por temas de Dyango / Lucio Battisti, El Último de la Fila, Turnstile, Julieta Venegas, Els Pets, Jarabe de Palo, Da Souza o los mismísimos Fugazi.

Mogwai – The Bad Fire (24 de enero)

Mogwai están de vuelta con el sucesor de As The Love Continues (2021). La banda escocesa publicará The Bad Fire el 24 de enero bajo su sello habitual Rock Action Records. Un nuevo trabajo grabado en Lanarkshire con el productor John Congleton. El título del disco hace referencia a un modismo escocés que alude al infierno y toma inspiración de una serie de dificultades personales que la banda experimentó tras su álbum anterior. De momento hemos escuchado canciones como «God Gets You Back», «Lion Rumpus» y «Fanzine Made Of Flesh».

FKA twigs – EUSEXUA (24 de enero)

Una de las vueltas que más expectativas está provocando es la de FKA twigs. La cantante británica Tahliah Barnett vuelve tres años después de la notable mixtape Caprisongs con EUSEXUA y nada menos que seis desde MAGDALENE (2019).

Según comenta, un disco compuesto bajo el influjo de un viaje a Praga donde se “enamoró” del techno. En vista de lo mutante de su primer adelanto homónimo, apostamos a que no nos dejará indiferentes. Ni mucho menos.

Amaia – Si abro los ojos no es real (31 de enero)

Amaia publicará Si abro los ojos no es real el próximo 31 de enero. Un tercer disco que llegará dos años después de Cuando no sé quién soy (Universal) y del que ya hemos escuchado «Nanai» producida por Ralphie Choo, una «Tocotó» en la que combinaba elementos orgánicos y digitales con melodías delicadas, breakbeat y efectos fantásticos y posteriormente la bonita «Tengo un Pensamiento» que fue presentada en La Revuelta con un imaginativo plano secuencia que la sacó del Teatro Príncipe Gran Vía a la calle al más puro estilo musical, muy en la línea de los vídeos de Michel Gondry.

Manic Street Preachers – Critical Thinking (31 de enero)

Manic Street Preachers tendrán nuevo disco el próximo 31 de enero. Critical Thinking, su decimoquinto álbum de estudio, ha sido grabado en los estudios Door To The River y Rockfield en Gales, el disco contó con la colaboración habitual de los coproductores Dave Eringa y Loz Williams.

Según el bajista Nicky Wire, el álbum representa una colisión de opuestos, con una mezcla de efervescencia musical y lirismo elegíaco, en contraste con letras que reflexionan sobre el análisis interno y el escepticismo.

Shego – No lo volveré a hacer (7 de febrero)

shego están de vuelta con No lo volveré a hacer, su esperado nuevo álbum que se publicará el próximo 6 de febrero de 2025 de la mano de Ernie Records y Altafonte. La continuación de SUERTE, CHICA ha sido grabado en el estudio La Mina de Sevilla, con la producción a cargo de la propia banda junto a Raúl Pérez y la colaboración de Asha Lorenz de la banda británica Sorry.

Trece temas capaces de retratar dolor y desfase, realización y resaca, enfado y euforia, amor y apatía, claridad y caos, tristeza y ternura. Canciones directas, que interpelan, en las que estribillos memorables se mezclan con letras mordaces de las que ya nunca podrás salir.

Sharon Van Etten & The Attachment Theory – Sharon Van Etten & The Attachment Theory (7 de febrero)

Sharon Van Etten publicará disco junto a The Attachment Theory el próximo 7 de febrero a través de Jagjaguwar. Banda formada por Jorge Balbi (batería, máquinas), Devra Hoff (bajo, voz) y la ex líder de TEEN, Teeny Lieberson (sintetizador, piano, guitarra, voz).

Este será su primer material en dos años, después de su estupendo We’ve Been Going About This All Wrong (Jagjaguwar) y será una colaboración total entre los miembros de la banda. Como cuenta la cantante norteamericana: «Por primera vez en mi vida, le pregunté a la banda si podíamos improvisar. Palabras que nunca habían salido de mi boca, ¡nunca! Pero me encantaron todos los sonidos que estábamos obteniendo. Tenía curiosidad: ¿qué pasaría?” Hicieron el álbum con la productora Marta Salogni (Björk, Bon Iver, Depeche Mode) en el antiguo estudio de Eurythmics en Londres, The Church (ahora propiedad de Paul Epworth).

Squid – Coward (7 fe febrero)

Squid, la banda británica de post-punk experimental vuelve con Coward. Un trabajo en el que han colaborado con diversos artistas, incluidos la compositora Clarissa Connelly, el percusionista Zands Duggan y el cuarteto de cuerdas Ruisi, bajo la producción de Marta Salogni, Grace Banks y Dan Carey.

La mezcla estuvo a cargo de John McEntire, mientras que Heba Kadry se encargó de la masterización.

Zahara – Lento Ternura (21 de febrero)

Zahara está de vuelta tras un hito como PUTA (2021). Fue en 2021 la artista lanzara su último y epatante álbum, y una de las obras más importantes de los últimos años. Es momento de Lento Ternura, su ya sexto trabajo, del que buscó partir desde un lugar de calma y amor. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que para alcanzar ese estado que refleja su título —un estado ideal creado por ella— debía aceptar no solo la tranquilidad y la belleza, sino también la rabia y la crudeza.

Tras adelantar «Yo solo quería escribir una canción de amor» llega «Tus Michis» vemos que sus palabras se cumplen. Esperaremos a febrero para conocer la foto completa.

bdrmm – Microtonic (28 de febrero)

El tercer disco de bdrmm ha venido anticipado por canciones como “John On The Ceiling”, con las que la banda británica de shoegaze parece reafirmarse como una de las nuevas sensaciones del neo dreampop con una nueva dosis de buenas composiciones.

Tendremos que esperar a finales de febrero para descubrir cómo suenan los 10 temas que contendrá Microtonic, que será editado a través de Rock Action, el sello de los escoceses Mogwai,

The Horrors – Night Life (21 de marzo)

The Horrors regresan con una formación renovada para presentar el sucesor de V (2017). La banda británica, que mantiene a dos miembros originales, el líder Faris Badwan y el bajista Rhys Webb, y suma a la teclista Amelia Kidd y el batería de Telegram Jordan Cobb con los que han grabado su nuevo trabajo, Night Life que saldrá a a venta el 21 de marzo.

Ya hemos escuchado sus canciones, «The Silence That Remains», «Trial By Fire» y «Lotus Eater».

Depresión Sonora – Título por confirmar (sin fecha prevista)

El esperado segundo disco del proyecto de Marcos Crespo a buen seguro será uno de los acontecimientos del año. Han pasado tres años desde su puesta de largo con El arte de morir muy despacio (2022) y tras una ascendente carrera que ha ido acrecentando su figura, apostamos a algo grande. Prueba de ello es lo cada vez más internacional del proyecto o el empaque que tenían las canciones del recomendable EP Makinavaja (2024).

Post-punk existencial para cantarle a las mierdas de nuestro tiempo.

Lana Del Rey – The Right Person Will Stay (21 de mayo)

Lana Del Rey lanzará su décimo álbum de estudio, The Right Person Will Stay, el próximo 21 de mayo de 2025, a través de Interscope y Polydor Records. En 2024, durante los premios NMPA Songwriter Awards, confirmó su colaboración con Jack Antonoff para este giro hacia el country, describiéndolo como una producción gótica y sureña con raíces clásicas. El álbum inicialmente se iba a titular Lasso y estaba previsto para septiembre de 2024, pero optó por reestructurar el proyecto.

Apostamos a que vuelve a demostrar su habilidad para reinventarse sin perder autenticidad.

The Cure – Título por confirmar (supuestamente para antes de verano)

The Cure publicaran el esperado Songs Of The Lost Word el pasado otoño. El decimocuarto disco de su carrera, y el primero en nada menos que 16 años se ha convertido por derecho propio en uno de los acontecimientos más importantes de 2024.

Este año disfrutaremos de sus primeras fechas de presentación, pero según Robert Smith, también de su continuación. Un disco grabado prácticamente a la vez que el anterior con canciones que ya conocemos como «It Can Never Be The Sam», «Another Happy Birthday» o «A Boy I Never Knew».

Yawners – Título por confirmar (sin fecha prevista)

Yawners también está de vuelta con el sucesor de Duplo (Montgri, 2022) y de momento con sus dos adelantos la cosa pinta muy bien. El proyecto de Elena Nieto continúa enfrascada en ese punk pop instantáneo que le caracteriza y sigue facturando melodías de altura. Prueba de ello son las dos canciones que ya hemos podido disfrutar, tanto la agridulce y adictiva «1 de enero» como los nuevos registros de «La estrella eres tú» en la que las guitarras acústicas, vientos y arreglos luminosos envolvían un nuevo acierto de su repertorio.

Pulp – Título por confirmar (fecha por confirmar)

Todo parece indicar que Pulp tiene nuevo disco en camino, ya que recientemente anunciaron su fichaje por Rough Trade. Los de Jarvis Cocker están muy activos y en la que ha sido su última gira han estrenado canciones como «Hymn Of The North», un tema que fue originalmente escrito como una canción en solitario para la obra de teatro de 2019 titulada Light Falls, pero también «Background Noise» con un aire spectoriano, de bandas de chicas de los 60 o las más recientes«A Sunset» estrenada con la guitarra de Richard Hawley acompañando, o «Spike Island».

Será el momento de disfrutar nuevas canciones de los de Sheffiels 24 años después de lo que fue su último disco de estudio, We Love life (2001).

Bunbury – Título por confirmar (fecha por confirmar)

Bunbury continúa muy activo este nuevo año y a su vuelta a los escenarios se suma un nuevo trabajo, que sigue a Greta Garbo (2023). Así lo contaba recientemente en redes: «La publicación en la primavera de 2025 de mi próximo y NUEVO ÁLBUM, grabado con diversos músicos latinoamericanos y coincidiendo con los veinte años desde la separación de la banda, volveremos a reunir al Huracán Ambulante para acompañarme en estas presentaciones, en el que revisaremos el material que grabamos juntos y presentaremos las canciones de este nuevo disco, en los escenarios de nueve países. Para la ocasión, contaremos con la banda al completo: Rafa Domínguez en la Guitarra, Del Morán en el bajo, Copi Corellano en los teclados, Ramón Gacías en la batería, Ana Belén Estaje en el violín, Luis Miguel Romero en la percusión, Javier Íñigo en la trompeta y Javier García-Vega en el trombón y la guitarra española».

Rosalía – Título por confirmar (fecha por confirmar)

Otro de los discos más esperados de 2025 es el de Rosalía, quien ha comentado en algunas entrevistas su intención de que viera la luz durante este año. La cantante continúa consolidando su carrera. Tras el aclamado lanzamiento de su álbum Motomami ha seguido colaborando con artistas de renombre como Björk y hace unos meses compartía «Omega», en colaboración con Ralphie Choo, autor del genial SUPERNOVA uno de los discos más destacados de la pasada temporada.

La canción, producida por Rosalía, Noah Goldstein y Dylan Patrice, lega tras el éxito de su reciente colaboración «New Woman» con LISA.

Morrissey – ¿Bonfire Of Teenagers / Without Music the World Dies? (fecha por confirmar)

¿Veremos algún día editados los dos álbumes de Morrissey que llevan años grabados? Parece que cada vez están más cerca, pero sus declaraciones no terminan de dejarlo claro. Hace algunas semanas comentaba: «No es una exageración dramática decir que las personas que son canceladas son empujadas en privado al punto del suicidio. ¿Y para qué?, ¿con la esperanza de que todo el país ame la misma música, los mismos libros, la misma comedia, la misma política, las mismas películas? ¡Eso nunca puede suceder! “’Bonfire of Teenagers’ es la versión moderna de ‘The Queen is Dead’, pero el hecho de que ningún sello lo publique es un indicio de lo infantil y asustadiza que se ha vuelto la industria musical.

«Hay dos álbumes, como sabéis», dijo, el otro es ‘Without Music, The World Dies’. «El segundo se volvió a grabar en Francia a finales de 2023 y se le dio un nuevo título. Descartamos la mitad de las pistas y grabamos seis nuevas, por lo que no es el álbum de principios de 2023».

Seguiremos a la espera.