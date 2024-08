Music For Napping, sesión veraniega de Chisco Fernández

Sesión Telescópica especial de verano, haciendo honor a los «Music For…» de Brian Eno, Chisco Fernández nos ha preparado una sesión especial para las siestas de verano, que también deberían ser deporte olímpico, o ser consideradas como una de las bellas artes.

Nos la explica en los primeros 10 minutos y después podremos escuchar a:

Grouper – I’m Clean Now

Julianna Barwick – Healing Is A Miracle

Marine Eyes – To Belong

David Cordero – Bright Dawn

Gareth Dickson – Fifth (The Impossibility of Death.)

Stars Of The Lid – Dopamine Clouds Over Craven Cottage

Antonymes – 301210

Celer – Elapsed Paradise

Chihei Hatakeyama, Federico Durand – Nami

Chihei Hatakeyama – Light from Garden

Ishq – Strobing Light

Alonefold – Isolato Horizon

Biosphere – People Are Friends

The Black Dog – Vertical Grip On Reality

Andrew Thomas – One Thousand Pinholes In A Black Paper Sky

Bengalfuel – October

Solvekin – Bionic

Loscil – Dust Circles

Hammock – Tremendum

Awakened Souls – If You Feel Lost

Robin Guthrie, Harold Budd – Radiant City

Clem Leek – Smugglers Top

King Creosote, Jon Hopkins – Starboard Home

Nils Frahm – Some

Brian Eno – By This River