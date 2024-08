La surcoreana Peggy Gou, quizá más conocida hasta la fecha por su faceta de disyóquey que por la de otros avatares, realiza en su disco debut como productora un buen homenaje a todas las influencias que por su cabeza y sus platos han podido ir depositándose, en especial a aquellos géneros que, trazados desde los 90, han ido conformando su peculiar maleta. Por todo ello, I Hear You puede ser tratado como un lanzamiento entre esa reivindicación y una más o menos acertada reinterpretación de esos estilos

No es raro avanzar y retroceder en lo cronológico, al menos mentalmente, siguiendo su propuesta, navegando entre algunos cortes de evidencia estética, como el house más festivo y de protagonismo lírico de “Back to One” o “I Go” (esta última con leves acercamientos al eurodance) o la elegancia cuasi ochentera y algo madonnesca de “I Believe In Love Again” que, además, cuenta con la inestimable colaboración de Lenny Kravitz.

Por los tiros de la inspiración evidente desfilan también el sincretismo oriental y jungle de “Seoulsi Peggygou”, mientras que otras pistas se escoran algo más hacia el eclecticismo, pero no pueden dejar de ocultar (quizá nunca se pretendió) algunos detalles que se convirtieron casi arquetípicos. Por ahí les sonará esa guitarra procesada añorante de ámbito estival en la pegadiza “(It Goes Like) Nanana” o las artes vocales que hacen de “Lobster Telephone” un tema de cercanía a la electrónica más oriental y pop, de la que también beben “1+1=11” o, de una manera algo más acrílica, la pureza de “Purple Horizon”.

Por cierto, en lo que podría haber sido un disco de certero y conseguido tributo se interpone “All That”, un corte realizado con la ayuda de Villano Antillano que quizá pretenda recordar a esas partes rapeadas del dance más noventero, pero que, en la práctica, evidencia, por enésima vez, esa imperiosa necesidad de incluir un elemento de música impuesta y actual que se escapa del concepto general del álbum y que no tiene por qué ser necesariamente buena o creativa, aunque hablemos de lo ceremonial de la nostalgia.

Escucha Peggy Gou – I Hear You